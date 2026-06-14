'सीएम के नेतृत्व में सेवा के कई अभियान चलाए जा रहे', 'यमुना सफाई अभियान' पर बोले सतीश उपाध्याय

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार की ओर से 28 घाटों पर 'मां यमुना नदी तट सफाई अभियान' चलाया गया। इस अभियान में भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने हिस्सा लिया।

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'मां यमुना नदी तट सफाई अभियान' में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में हम सभी की ओर से मिलकर सेवा के कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में हमारी ओर से स्वच्छता, वृक्षारोपण के अभियान चलाए गए। इसके साथ ही आउटरीट प्रोग्राम के जरिए समाज के लोगों से मुलाकात की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इन सेवा के कार्यों के तहत ही जीवनदायिनी और प्राणदायिनी यमुना की स्वच्छता अभियान चलाई गई। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल फोटो सेशन का नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को विश्वास दिया।

शाहदरा उत्तर की डिप्टी कमिश्नर ममता यादव ने कहा, "आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर, नदी के किनारे बसे जिलों में यमुना सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हमारे एमसीडी जोन में पांच ऐसी जगहें हैं जहां हर साइट पर 100 से ज्यादा कर्मचारी और 12-13 गाड़ियां तैनात की गई हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने यह जिम्मेदारी उठाई है, और आज दिल्ली भर में कई स्वयंसेवी संस्थाएं यमुना को 28 अलग-अलग जगहों पर साफ करने के काम में जुटी हुई हैं।

भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूरी कैबिनेट, दिल्ली के सभी सात सांसद, बीजेपी विधायक, नगर निगम पार्षद और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता यमुना सफाई अभियान के लिए एक साथ आए हैं।

वहीं, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीओ हाथी घाट पर यमुना सफाई अभियान में हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम