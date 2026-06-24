सीएम भजनलाल ने पचपदरा रिफाइनरी के काम की समीक्षा की, पीएम मोदी जल्द प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन

जयपुर, 24 जून (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर पचपदरा रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के काम की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके प्रस्तावित उद्घाटन के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं।

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सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर डाले गए पोस्ट में समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री निवास पर एचपीसीएल एवं संबंधित अधिकारियों के साथ पचपदरा रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने रिफाइनरी से उत्पादित विभिन्न पेट्रोलियम एवं पेट्रोकेमिकल उत्पादों के नमूने प्रस्तुत किए।

उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करती यह महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। यह परियोजना प्रदेश में निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करते हुए विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी।

साथ ही, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, केमिकल एवं अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर राजस्थान को विनिर्माण एवं औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाएगी। पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान को देश के प्रमुख ऊर्जा एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उन्होंने अच्छी प्लानिंग व आपसी सहयोग से इस मौके को यादगार बनाने पर जोर दिया।

सीएम ने कहा, "पचपदरा रिफाइनरी देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत आधार बनेगी और राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए एक बड़े ग्रोथ इंजन का काम करेगी।"

एचआरआरएल मैनेजमेंट ने रिफाइनरी में अभी बन रहे अलग-अलग प्रोडक्ट्स के सैंपल दिखाए। मुख्यमंत्री के सामने रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का एक मॉडल और प्रोजेक्ट के सफर व उपलब्धियों को बताने वाली एक बुकलेट भी पेश की गई।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि रिफाइनरी की आधी से ज्यादा यूनिट्स अब चालू हो गई हैं और कई पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। मैनेजमेंट ने मुख्यमंत्री की लगातार निगरानी और सहयोग की तारीफ की और कहा कि एचआरआरएल और राजस्थान सरकार के बीच बेहतर तालमेल से प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिली है।

--आईएएनएस

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