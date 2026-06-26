सीएम अब्दुल्ला ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष और हिमाचल के शिक्षा मंत्री से श्रीनगर में की मुलाकात

श्रीनगर, 26 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री से श्रीनगर में मुलाकात की। इस दौरान राज्यों के बीच सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

Read More

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित अपने आवास पर बिहार और हिमाचल प्रदेश से आए इन दोनों नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की। बैठकों में आपसी सहयोग बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर बातचीत हुई।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और विधानसभा के बेहतर कामकाज से जुड़े अनुभव साझा करने पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डॉ. प्रेम कुमार का जम्मू-कश्मीर में स्वागत किया।

इसके बाद हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनके साथ राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कुमार कोहली, अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) अनिल चौहान और समग्र शिक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने, पढ़ाई में नए तरीकों को बढ़ावा देने, संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने और दोनों पहाड़ी राज्यों के बीच अच्छे अनुभव साझा करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही टिकाऊ विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

उन्होंने भरोसा जताया कि इस तरह की बैठकें जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेंगी तथा नई और प्रभावी शिक्षा पद्धतियों को अपनाने में मदद करेंगी।

इस मौके पर शिक्षा मंत्री सकीना इटू, विधायक शेख अहसान अहमद, मुश्ताक गुरू और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी