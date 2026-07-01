सचिन अहीर राजनीति और समाज सेवा के 'मास्टर ब्लास्टर' हैं: एकनाथ शिंदे

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर निर्विरोध चुने जाने पर सचिन अहीर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अहीर एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और राजनीति व समाज सेवा के 'मास्टर ब्लास्टर' हैं।

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उपमुख्यमंत्री ने दावा किया, "हर इंसान का काम करने का अपना अलग स्टाइल होता है, लेकिन सचिन अहीर के तौर पर हमारी टीम को एक सच्चा ऑल-राउंडर मिला है। बॉलर कोई भी हो या डिलीवरी कितनी भी तेज हो, सचिन अहीर छक्के मारना कभी बंद नहीं करते। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में लेजेंड हैं, वैसे ही सचिन अहीर पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में भी एक बड़े नाम हैं। जैसे एक सचिन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, वैसे ही दूसरे सचिन ने एक शानदार नई पारी शुरू करने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभाली है।"

शिंदे ने याद किया कि पार्टी ने 2019 में अहीर को शिवसेना कैंडिडेट के तौर पर वोट दिया था, और इस बात पर जोर दिया कि वह आज भी एक पक्के शिवसैनिक हैं और आगे भी रहेंगे।

उन्होंने बहुत गर्व महसूस किया कि नीलम गोरहे के बाद, एक और शिवसेना लीडर ने यह प्रतिष्ठित संवैधानिक पद संभाला है।

शिंदे ने अहीर के शांत स्वभाव और हमेशा बनी रहने वाली पॉपुलैरिटी की तारीफ में उर्दू के दोहे इस्तेमाल किए, "जो तूफानों में शांत रहे, उसे समंदर कहते हैं... जो हर दिल पर राज करे, उसे सिकंदर कहते हैं।"

उन्होंने कहा कि तीन बार विधायक और राज्य मंत्री रहने के बावजूद, अहीर ने आम आदमी से कभी नाता नहीं तोड़ा।

उन्होंने संकल्प प्रतिष्ठान के जरिए अहीर के सोशल कामों की भी तारीफ की, जिसने पारंपरिक दही हांडी उत्सव को समाज सेवा, मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए एक प्लेटफॉर्म में बदल दिया, जो बालासाहेब ठाकरे के "80 प्रतिशत सामाजिक कार्य और 20 प्रतिशत राजनीति" के मंत्र को पूरी तरह से दिखाता है।

नए डिप्टी चेयरमैन को उनकी नई भूमिका की गंभीरता के बारे में सलाह देते हुए, शिंदे ने चेयर के लिए जरूरी पूरी तरह से न्यूट्रैलिटी (तटस्थता) पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि एक बार अहीर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो नियम पार्टी से बड़े हो जाते हैं, परम्पराएं भावनाओं से बड़ी हो जाती हैं, और रोक आवाज से ज्यादा ताकतवर हो जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि यह नियम सत्ता पक्ष पर भी बराबर लागू होता है और अहीर को यह पक्का करना चाहिए कि विपक्ष को न्याय मिले।

शिंदे ने कहा कि उस सीट से राजनीतिक पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए; सिर्फ बी.आर. अंबेडकर का संविधान और सच्चे न्याय के सिद्धांत ही चमकने चाहिए।

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि स्वर्गीय अजित पवार ने कम उम्र में ही अहीर की लीडरशिप क्षमता को पहचान लिया था और उन्हें बड़े पॉलिटिकल मौके दिए थे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अजित पवार और सचिन अहीर के बीच का रिश्ता पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा था, जो करीबी पारिवारिक प्यार में निहित था। सुनेत्रा पवार ने कहा कि अजित दादा ने हमेशा काबिलियत और काबिलियत को प्राथमिकता दी।

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने अहीर की लीडरशिप क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में बड़ी जिम्मेदारियां सौंपीं।

उन्होंने आगे कहा कि अहीर के शिवसेना में जाने के बाद भी पुणे में पार्टी के संगठन को संभालते हुए उन्होंने अजित पवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा।

विधान परिषद के डिप्टी चेयरमैन चुने जाने पर सचिन अहीर को बधाई देते हुए चेयरमैन राम शिंदे ने कहा कि अब समय आ गया है कि अहीर बैट्समैन का बल्ला छोड़कर अंपायर की टोपी पहनें।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अंपायर की तरह ही सचिन अहीर भी सदन की कार्यवाही को बैलेंस, सब्र और पूरी निष्पक्षता के साथ चलाएंगे।

एकनाथ शिंदे के भाषण के दौरान पहले इस्तेमाल किए गए 'क्रिकेट' के एक उदाहरण का जिक्र करते हुए राम शिंदे ने कहा कि सचिन भाऊ पहले बैट्समैन के तौर पर चौके और छक्के मारे होंगे, लेकिन अब सदन में उनकी भूमिका अंपायर की है, इसलिए उन्हें अपना बल्ला नीचे रखना चाहिए, अंपायर की टोपी पहननी चाहिए और दोनों पक्षों को बराबर न्याय दिलाते हुए सदन चलाना चाहिए।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी