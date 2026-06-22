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सीबीएसई से बड़ी राहत, क्षेत्रीय कार्यालयों से मिलेगी नई मूल मार्कशीट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 22, 2026, 03:55 PM
सीबीएसई से बड़ी राहत, क्षेत्रीय कार्यालयों से मिलेगी नई मूल मार्कशीट

नई दिल्ली, 22 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12 के सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन परिणाम जारी होने के बाद छात्रों की एक महत्वपूर्ण शंका का समाधान किया है। जिन विद्यार्थियों के अंक पुनरीक्षण के बाद बदले हैं और जिनकी संशोधित अंकतालिका डिजिलॉकर पर उपलब्ध हो गई है, उनके लिए बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवश्यकता होने पर नई फिजिकल मार्कशीट भी जारी की जाएगी।

सीबीएसई ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि, संशोधित मूल अंकतालिका यानी की छात्रों की मार्कशीट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों (रीजनल ऑफिस) में उचित समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि, नई अंकतालिका प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी पुरानी मूल मार्कशीट जमा करनी होगी। उसके बाद ही संशोधित मार्कशीट जारी की जाएगी।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि डिजिलॉकर पर उपलब्ध संशोधित अंकतालिका पूरी तरह वैध है और सभी शैक्षणिक तथा प्रवेश संबंधी उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य होगी। इसलिए जिन छात्रों को तत्काल अंकतालिका की आवश्यकता है, वे डिजिलॉकर से डाउनलोड की गई संशोधित मार्कशीट का उपयोग कर सकते हैं।

हाल ही में सीबीएसई ने कक्षा 12 के सत्यापन, मूल्यांकन संबंधी त्रुटियों के निवारण और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी किए हैं। संशोधित परिणाम डिजिलॉकर पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे छात्र अपनी अद्यतन अंकतालिका ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षाविदों का कहना है कि छात्रों और अभिभावकों के लिए यह राहत की बात है कि यदि भविष्य में किसी संस्थान द्वारा मूल दस्तावेज की मांग की जाती है, तो सीबीएसई संशोधित फिजिकल मार्कशीट भी उपलब्ध कराएगा। तब तक डिजिलॉकर की डिजिटल अंकतालिका को ही आधिकारिक और मान्य दस्तावेज माना जाएगा।

बोर्ड ने 2 जून से 7 जून तक 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन विंडो संचालित की थी। इस दौरान 1.6 लाख से अधिक छात्रों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में आवेदन दर्ज किए थे। आवेदन प्रक्रिया की निगरानी सरकारी तकनीकी एजेंसियों और आईआईटी की विशेषज्ञ टीमों ने की थी।

यह पोर्टल सीबीएसई कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए था जो अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थे और उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच कराना चाहते थे। सीबीएसई द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार रविवार इसके लिए आखिरी तारीख थी। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून की रात 11 बजकर 59 मिनट थी।

--आईएएनएस

जीसीबी/एएसएच