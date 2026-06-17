सीबीआई ने यूपी के अमेठी में सरकारी निधि के गबन के मामले में तलाशी अभियान चलाया

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और अमेठी में स्थित 14 स्थानों पर सरकारी निधि के लगभग 4 करोड़ रुपए के गबन से संबंधित मामले में तलाशी अभियान चलाया।

Read More

सीबीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा 25 मई को पारित आदेश के अनुपालन में श्रवण कुमार द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में यह मामला दर्ज किया। यह मामला पांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिनमें तत्कालीन कनिष्ठ लेखा लिपिक (बेसिक शिक्षा विभाग, गौरीगंज, अमेठी), ब्लॉक गुणवत्ता समन्वयक, ब्लॉक एमआईएस समन्वयक, प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय, बेचूगढ़, जगदीशपुर, अमेठी) एवं सहायक अध्यापक (प्राथमिक विद्यालय, पूरे शिवदास गुडुर, गौरीगंज, अमेठी) शामिल हैं। यह मामला इससे पहले प्राथमिक शिक्षा विभाग गौरीगंज, अमेठी के वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गौरीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

आरोप है कि अमेठी के गौरीगंज स्थित प्राथमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लेखा क्लर्क के पद पर कार्यरत रहते हुए, आरोपी ने सह-आरोपी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और सरकारी खजाने से विभिन्न बैंक खातों में अवैध रूप से धन हस्तांतरित करके लगभग 4 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि का बेईमानी से गबन किया।

आज की गई तलाशी के दौरान, गबन की गई सरकारी धनराशि के कथित निवेश और उपयोग से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ जांच से संबंधित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/