सीबीआई ने गुवाहाटी से आरोपी अरूप दास को किया गिरफ्तार, अभिजीत सरकार हत्याकांड में था फरार

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल में 2021 की चुनाव-बाद हिंसा से जुड़े अभिजीत सरकार हत्याकांड में फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया।

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सीबीआई के सूचना अनुभाग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरूप दास उर्फ बापी दास के रूप में हुई है। आरोपी 2021 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार था और उसने जांच या मुकदमे की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था।

एजेंसी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी मानवीय खुफिया जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर की गई। सीबीआई ने पहले फरार आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर 50,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की थी।

इस मामले की शुरुआत कलकत्ता उच्च न्यायालय के 19.08.2021 के आदेश के बाद हुई थी। अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने 25.08.2021 को एफआईआर दर्ज कर नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 124/2021 को अपने हाथ में लिया था। यह मामला 02.05.2021 को कोलकाता की शीतलतला लेन में भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की कथित हत्या से जुड़ा है।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2021 और 2025 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट में अरूप दास उर्फ बापी दास के अलावा टीएमसी के तत्कालीन विधायक परेश पाल और टीएमसी के तत्कालीन पार्षद स्वपन समाद्दार व पापिया घोष के नाम भी शामिल हैं। यह मामला फिलहाल कलकत्ता की सिटी सेशंस कोर्ट में विचाराधीन है।

सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अरूप दास को 07.08.2026 को कलकत्ता की सक्षम अदालत में पेश करने के लिए गुवाहाटी से कोलकाता लाया जाएगा। एजेंसी का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से मामले की सुनवाई में तेजी आएगी।

अभिजीत सरकार हत्याकांड 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। सीबीआई इस मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां कर चुकी है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम