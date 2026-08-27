संघ प्रमुख के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर संजय राउत ने कहा- लोकतंत्र में बात रखने की हो आजादी

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे, ऑटो-रिक्शा चालकों और मराठी भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, "आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से उनको आमंत्रण दिया गया है। भारत की तरह अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। वहां आज भी मजबूत लोकतंत्र है। वहां बोलने की आजादी को मान्यता है लेकिन हिंदुस्तान में इस पर टकराव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से युवाओं पर पैलेट गन चलाए गए वह भी एक मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है।"

उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, है ना? तो, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की पार्टी के प्रमुख कौन हैं? अमित शाह हैं, और वे दिल्ली में बैठते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसलिए वे एक बार में तीन महीने की डेडलाइन देते हैं। हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऑटो-रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को हिंदी आनी चाहिए। अगर वह कन्नड़ में बात करेगा, तो कैसे चलेगा? अगर वह पंजाबी में बात करेगा, तो कैसे चलेगा? वहां हिंदी आनी चाहिए। अगर कोई बंगाल में ऑटो-रिक्शा चलाता है, तो उसे बंगाली आनी चाहिए। हालांकि, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री बार-बार पीछे हट रहे हैं। दिल्ली से संदेश आता है और वे पीछे हट जाते हैं। यह भाषा का विवाद नहीं है, यह राज्यों के बीच का विवाद नहीं है।"

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, "मराठी स्वाभिमान, मराठी गौरव और मराठी भाषा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको यात्रियों से मराठी में बात करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आपको सिखाया नहीं है। हमारे सम्मानित नेता एकनाथ शिंदे और शिवसेना ने 1.5 लाख टैक्सी ड्राइवरों को एक महीने तक मराठी की मुफ्त क्लास दी है और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए हैं।"

बीते दिनों भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा, "हमारे ऑटो-रिक्शा चालक भाई कड़ी मेहनत करते हैं; वे मुंबई की सड़कों पर पसीना बहाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और मुंबई के लोगों की सेवा करते हैं। जब सरकार ने मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य किया, तो उन्होंने मराठी सीखी और परीक्षा पास की। अब, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के, वे ठीक से बातचीत कर सकते हैं और मुंबई की सड़कों पर रिक्शा चला सकते हैं।"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम