रियासी पुलिस की कार्रवाई, कटरा से हत्या के आरोपी दंपती गिरफ्तार

श्रीनगर, 27 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर की रियासी पुलिस ने तत्परता और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल दिखाते हुए उत्तराखंड में दर्ज हत्या के एक मामले में वांछित एक जोड़े को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें संबंधित पुलिस को सौंप दिया।

Read More

कटरा पुलिस स्टेशन को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धन्या पुलिस स्टेशन से एक सूचना मिली थी कि हरियाणा के हिसार जिले के शेखपुर निवासी धर्मबीर ने पत्नी झांकी देवी के साथ मिलकर 20 जून को अपने पैतृक स्थान पर कथित तौर पर हत्या की थी और उसके बाद उत्तराखंड से भाग गए थे। इसी मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि दोनों आरोपी फिलहाल कटरा में रह रहे थे।

धन्या पुलिस ने इसकी सूचना कटरा पुलिस को दी। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पीएसआई शुभम शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत भेजा गया। तेज कार्रवाई और लगातार प्रयासों से पुलिस टीम ने कटरा के मेन बाजार स्थित बीएनके होटल से दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला और पकड़ लिया।

इसके बाद उत्तराखंड के संबंधित पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित किया गया, और सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, दोनों आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें सौंप दिया गया।

बता दें कि अपराधी के खिलाफ की गई कार्रवाई का दूसरा मामला शनिवार को कश्मीर से सामने आया, जहां कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने एक भगोड़े आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा की कार्रवाई की। यह आरोपी पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क द्वारा हेरोइन की तस्करी से जुड़े सीमा-पार नार्को-टेरर मामले में शामिल था।

एसआईए की ओर से यह कार्रवाई सक्षम अदालत के आदेशों के पालन में किया गया। फरार अभियुक्त के खिलाफ उद्घोषणा का यह मुकदमा कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में आरोपी बिलाल शब्बीर अवान के पैतृक घर पर की गई, जो कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील के दिलदार का रहने वाला है।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी