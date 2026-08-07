रायपुर : सीएमएचओ ने नर्सिंग ऑफिसर समेत 52 पदों पर निकाली भर्ती, जानें आवेदन की सभी शर्तें

रायपुर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), बेमेतरा (छत्तीसगढ़) ने संविदा के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर समेत विभिन्न 52 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके रिक्तियों की घोषणा की है।

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सीएमएचओ की ओर से जारी 52 रिक्तियों में एएनएम (ऑक्सीलरी नर्स मिडवाइफ) का 1, नर्सिंग ऑफिसर के 3, लैबोरेटरी टेक्नीशियन - डीपीएचएल/बीएचपीयू के 2, फिजियोथेरेपिस्ट के 2, डेंटल असिस्टेंट का 1, एमओ-आयुष के 2, स्टाफ नर्स - एसएनसीयू/एनबीएसयू के 6, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 24, काउंसलर - एनएचएम के 3, टेक्निकल असिस्टेंट - सुनने में अक्षम बच्चे का 1, सपोर्ट स्टाफ (हाउसकीपिंग स्टाफ)/चौथी क्लास के 2, ब्लॉक मैनेजर - अकाउंट का 1, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (पीएडीए) के 2, फार्मासिस्ट का 1 और टीबीएचवी का 1 पद शामिल हैं।

इन सभी रिक्तियों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की गई है। ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक उम्मीदवार तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान/विश्वविद्यालय से संबंधित पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, कंप्यूटर डिप्लोमा, मनोविज्ञान/समाज कार्य में पीजी डिग्री/डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएचएमएस/बीएएमएस/बीयूएमएस, फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा, साइंस विषय के साथ ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएशन, बीकॉम के साथ पीजीडीसीए, कंप्यूटर डिप्लोमा, पैरामेडिकल कोर्स में एमएलटी/बीएमएलटी/पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री (बीपीटी), डेंटल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, युवा बधिर और श्रवण-बाधित लोगों के प्रशिक्षण में डिप्लोमा (डीटीवाईडीएचएच), आदि होनी चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 64 से 70 वर्ष के बीच तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेजों की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन, कौशल परीक्षा और मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पोस्ट के अनुसार 8,800 से 25,000 रुपए के बीच प्रति माह होगी।

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को वर्ग अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, जो अनारक्षित के लिए 300 रुपए, ओबीसी/महिलाओं के लिए 200 रुपए और दिव्यांग/एसटी/एसटी के लिए 100 रुपए तय है।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीएमएचओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें।

संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को आवेदन के साथ अटैच करें। इसके बाद सभी को एक लिफाफे में डालकर 'कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिग्नल चौक के पास बेमेतरा, जिला- बेमेतरा (छत्तीसगढ़)' पते पर डाक के माध्यम से तय समय सीमा के अंदर पहुंचा दें।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम