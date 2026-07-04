रत्नागिरीः अंबा घाट रोड पर गिरा बड़ा पत्थर, खेड़-खोपी-धमानंद रोड पर भारी भूस्खलन

रत्नागिरी, 4 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इसी बीच रत्नागिरी में सड़क पर अचानक से बड़ा सा पत्थर गिर पड़ा। वहीं, खेड़-खोपी-धमानंद रोड पर भूस्खलन होने से रास्ता बंद कर दिया गया है।

Read More

शनिवार सुबह रत्नागिरी-कोल्हापुर हाईवे पर अंबा घाट के पास एक बड़ा हादसा टल गया। गणेश मंदिर के पास अचानक सड़क के बीचों-बीच एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा, जिससे ट्रैफिक में भारी रुकावट पैदा हो गई। यह घटना एक तीखे मोड़ पर हुई थी, इसलिए बड़े हादसे और ट्रैफिक जाम का खतरा बना हुआ था।

हालांकि, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सांगली के पर्यटकों के एक समूह ने तुरंत कार्रवाई की और मिलकर पत्थर को सड़क से हटाया। उनकी समय पर की गई कोशिशों से हाईवे पर ट्रैफिक फिर से बहाल हो सका और एक गंभीर घटना टल गई। घाट से गुजरने वाले यात्रियों ने पुलिस और पर्यटकों की इस त्वरित कार्रवाई की काफी सराहना की है।

वहीं, रत्नागिरी जिले में खेड़-खोपी-धमानंद रोड पर कसाई शिंडेवाड़ी के पास भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, सड़क का एक हिस्सा भी ढह गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है। इस बीच, प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो जाता, तब तक वे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

चिंता की बात यह है कि शुक्रवार सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में अरब सागर के ऊपर एक विशाल बादल प्रणाली महाराष्ट्र के तट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले घंटों में इस बादल समूह के कारण मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। सैटेलाइट और अन्य वैश्विक मौसम उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों में अत्यधिक ठंडे ऊपरी भाग वाले गहरे संवहनी बादल दिखाई दे रहे हैं, जो इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश लाने में सक्षम शक्तिशाली तूफानों की संभावना का संकेत देते हैं।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी