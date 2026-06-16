राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पंजाब के राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

चंडीगढ़, 16 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से पंजाब लोक भवन, चंडीगढ़ में शिष्टाचार भेंट की।

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बैठक के दौरान दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। विशेष रूप से लड़कियों एवं महिलाओं में बढ़ती नशाखोरी की समस्या तथा इस उभरती सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए लक्षित एवं प्रभावी हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

उन्होंने नशे की लत से प्रभावित लड़कियों एवं महिलाओं के लिए जागरूकता अभियानों, निवारक उपायों, परामर्श सेवाओं तथा पुनर्वास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के महत्व पर बल दिया। साथ ही, पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा समुदाय के विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

बैठक में नशे की रोकथाम में माताओं एवं परिवार की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस बात पर जोर दिया गया कि माताएं प्रायः बच्चों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सबसे पहले पहचानती हैं और समय रहते मार्गदर्शन, हस्तक्षेप तथा सकारात्मक पारिवारिक वातावरण के निर्माण के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। नशे के विरुद्ध अभियान को प्रभावी बनाने के लिए माताओं को जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

राज्यपाल कटारिया ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा लड़कियों एवं महिलाओं को नशे की समस्या से बचाना तथा उनके लिए प्रभावी पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित करना समाज की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने एक नशामुक्त समाज के निर्माण में माताओं को सामाजिक परिवर्तन की सशक्त प्रेरक शक्ति बताते हुए उनकी भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

--आईएएनएस

एमएस/