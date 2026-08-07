राष्ट्रीय हथकरघा दिवस : सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में हैंडलूम उत्पादों की खरीदारी की

गांधीनगर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मनाए जा रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैंडलूम डे) के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गरवी गुर्जरी स्टोर जाकर हथकरघा उत्पादों की खरीदारी की।

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर गांधीनगर में राज्य सरकार के उपक्रम गरवी गुर्जरी से हैंडलूम उत्पादों की खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने गरवी गुर्जरी के कर्मचारियों के साथ संवाद किया और बिक्री के लिए रखे गए विभिन्न हैंडलूम उत्पादों की जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव एमके दास तथा गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तकला निगम गरवी गुर्जरी की प्रबंध निदेशक और सचिव आर्द्रा अग्रवाल भी मौजूद रहे।

इससे पहले सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अद्भुत कला-कौशल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए वोकल फोर लोकल के मंत्र को अपनाएं और स्वदेशी हथकरघा उत्पादों को खरीदने का संकल्प लें। आइए, हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों की आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में भी योगदान दें।''

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदकर ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने में सहभागी होने के साथ ही अपनी समृद्ध हथकरघा बुनाई की विरासत को प्रोत्साहन देने की अपील की है।

प्रधानमंत्री का लक्ष्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और कलात्मकता के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैंडलूम उत्पादों को ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र के जरिए दुनियाभर का बाजार उपलब्ध कराना है।

उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में तथा छोटे ग्रामीण कारीगरों एवं परिवारों को आर्थिक समृद्धि और सम्मान देने के लिए 2015 से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को ‘राष्ट्रीय हथकरघा दिवस’ के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है।

--आईएएनएस

एसके/पीएम