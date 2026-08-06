राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर पीएम मोदी की अपील, बोले- वीडियो बनाकर भारतीय हैंडलूम को दुनिया तक पहुंचाएं

नई दिल्ली, 6 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस से पहले देशवासियों से भारतीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से अपने पसंदीदा हैंडलूम उत्पादों के साथ वीडियो साझा करने, विशेषकर जीआरडब्ल्यूएम वीडियो बनाने और भारतीय बुनकरों के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का आग्रह किया।

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प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 7 अगस्त 1905 भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसने आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में पूरे देश ने एकजुट होकर भाग लिया था।

पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देशभर में उत्साह के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया गया, उसी तरह राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस भी पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैंडलूम दिवस मनाने का अर्थ उन गरीब बुनकर परिवारों का सम्मान करना है, जो अपने घरों में करघे पर मेहनत से कपड़े तैयार करते हैं और भारतीय परंपरा को जीवित रखते हैं।

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे हैंडलूम उत्पाद खरीदें, उनके साथ वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर साझा करें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल भारतीय हैंडलूम की विविधता को वैश्विक पहचान मिलेगी, बल्कि बुनकर भाई-बहनों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ताकत मिलेगी।

इस बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर लोगों से भारतीय हस्तकरघा उत्पादों को अपनाने और बुनकरों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत की हैंडलूम विरासत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, कुशल कारीगरी और कालजयी परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस पर सभी को भारतीय बुनकरों के उत्पादों को अपनाकर स्थानीय शिल्प पर गर्व करना चाहिए।

--आईएएनएस

डीएससी