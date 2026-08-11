'राष्ट्रध्वज हमारी भावनाओं से जुड़ा,' दिल्ली विधानसभा में तिरंगा यात्रा के बाद बोले भाजपा विधायक

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को विधायकों के साथ दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। नेताओं ने इसे देश की एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में निहित आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

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यात्रा के बाद आईएएनएस से बात करते हुए नेताओं ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान से लोगों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होगी। डिप्टी स्पीकर और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, "तिरंगा यात्रा किसी न किसी तरह हमारे सम्मान, गरिमा और आत्म-सम्मान से जुड़ी है। तिरंगा केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा है। तिरंगे में अशोक चक्र हमें समय के बीतने के बारे में बताता है। जब हम तिरंगे के अन्य तत्वों को देखते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे भीतर आत्म-सम्मान और गर्व की भावना जगाता है।"

उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम शुरू किया, तो हर भारतीय को लगा कि यह तिरंगा, अपने तीन रंगों के साथ, कोई साधारण चीज नहीं है। इसी तिरंगे के लिए सीमाओं पर वीरों ने स्वेच्छा से गोलियों का सामना किया और अपनी जान की कुर्बानी तक दी।"

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने लोगों से अपील करते हुए कहा, "आइए हम सब तिरंगे की छाया में देश और दिल्ली की सेवा करने का संकल्प लें। तिरंगा इस देश के सम्मान, गर्व और गौरव का प्रतीक है।"

मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह ने कहा, "आज, हम सिर्फ तिरंगा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। देश का हर नागरिक इससे जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस से लेकर अन्य राष्ट्रीय अवसरों तक, विभिन्न कार्यक्रमों को पूरे देश के लिए कार्यक्रमों में बदल दिया है। तिरंगा हमारे दिलों में गहराई से बसा है और हमारे सम्मान, गर्व और गरिमा का प्रतीक है।"

भजपा विधायक शिखा रॉय ने कहा, "तिरंगा हमारा सम्मान, गरिमा और गर्व है। यह हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। जब हम अगस्त के महीने में प्रवेश करते हैं, तो हम सभी 15 अगस्त का उतनी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं जितना हम अपने जन्मदिन या परिवार में किसी उत्सव का इंतजार करते हैं। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश बस इतना है कि हमारा तिरंगा दुनिया भर में गर्व के साथ लहराता रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दुनिया भर में इस तिरंगे का गौरव कई गुना बढ़ गया है और हम चाहते हैं कि इसका सम्मान बना रहे। हमें मिलकर यह कोशिश करनी चाहिए कि यह झंडा और ऊंचा लहराए। यही संदेश हम देना चाहते हैं।"

विधायक अजय महावर ने कहा, "यह भारत के लोगों के लिए गर्व का बहुत बड़ा अवसर है। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए एक अहम मौका है और इसलिए, सत्र के आखिरी दिन, सभी विधायक मुख्यमंत्री की अगुवाई में विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं।"

विधायक अनिल गोयल ने कहा, "तिरंगा यात्रा हमारे सम्मान, मेरे आत्म-सम्मान और देश की आजादी का प्रतीक है, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी। आज, तिरंगे के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा में तिरंगा यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस