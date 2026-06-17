राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पांच दिवसीय दौरे से पहले मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी

इंदौर/ओंकारेश्वर, 17 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के ओंकारेश्वर के दो दिवसीय दौरे को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

Read More

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चौकस रहे और इन दो दिनों के दौरान कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हर मुमकिन प्रयास करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पांच दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर हैं।

वह 18 जून को इंदौर से ओमकेश्वर पहुंचेंगी। अपने आगमन के बाद वह प्रार्थना करेंगी और पूजनीय ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी। इसके बाद 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर आधिकारिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को आसान बनाने के लिए ओंकारेश्वर में ट्रैफिक में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव 17 जून रात 12 बजे से लेकर 19 जून तक प्रभावी रहेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का इंदौर एयरपोर्ट पर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से स्वागत किया जाएगा। इंदौर से ओंकारेश्वर तक उनके हेलीकॉप्टर या सड़क मार्ग से पहुंचने की उम्मीद है। इस बारे में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसका फैसला मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, इंदौर प्रशासन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि, अभी तक राष्ट्रपति के दौरे को लेकर आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति सचिवालय से की जानी है।

खंडवा जिला मजिस्ट्रेट ऋषव गुप्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का दौरा 18 और 19 जून को निर्धारित है। वह ज्योतिर्लिंग में प्रार्थना करेंगी। इस दौरान आम लोगों को थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लिहाजा हम लोगों से अपील करना चाहेंगे की वो हमारा साथ दें।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए भारी वाहनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है। ऐसा भीड़ से बचने के लिए किया गया है। इंदौर से खंडवा जाने वाले वाहन महू-मानपुर-धामनोद-खरगोन, सिमरोल-मंडलेश्वर-कसरावद-खरगोन या बड़वाह-मंडलेश्वर-कसरावद-खरगोन के रास्ते जाएंगे।

इसी प्रकार, खंडवा से इंदौर की ओर जाने वाला यातायात भीकानगांव-खरगोन-कासरवाड़ होते हुए आगे बढ़ेगा, जबकि मंडलेश्वर से आने वाले वाहन कासरवाड़-खालघाट मार्ग का उपयोग करेंगे। इंदौर से आने वाले छोटे वाहनों को बरवाहा-मोरतक्का-सनवाद होते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड और ताम्रकार पार्किंग में पार्क करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जहां से श्रद्धालु दर्शन और पवित्र स्नान के लिए पैदल जा सकते हैं।

मुंडी की तरफ से आने वाले वाहन भी सनवाद होते हुए उन्हीं स्थानों पर पार्क करेंगे। इंदौर और खंडवा दोनों तरफ से आने वाली बसें मोरतक्का में खड़ी होंगी। राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने के दौरान सड़क के एक हिस्से को अस्थायी रूप से 'वाहन निषेध क्षेत्र' घोषित किया जाएगा।

स्थानीय प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है कि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो और श्रद्धालुओं तथा आम जनता को कम से कम असुविधा हो।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस