'राष्ट्र-निर्माण में आपकी प्रतिबद्धता प्रेरणा': पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद

नई दिल्ली, 13 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीयूष गोयल के योगदान की सराहना की। इसके बाद पीयूष गोयल ने भी प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उनके नेतृत्व को प्रेरणादायी बताया।

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प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पोस्ट के जवाब में पीयूष गोयल ने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए मैं आपका आभारी हूं। राष्ट्र-निर्माण के प्रति आपकी दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता हमेशा प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनी रहेगी। आपके गतिशील नेतृत्व में भारत की सेवा करना मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मानों में से एक रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "देश सौभाग्यशाली है कि उसे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आप मिले हैं। 'विकसित भारत 2047' और हर भारतीय के समृद्ध भविष्य की दिशा में हमारी परिवर्तनकारी यात्रा में, आपके मार्गदर्शन में अथक परिश्रम करने के लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध रहूंगा।"

पीयूष गोयल के जन्मदिन की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जन्मदिन की बधाई। वे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में अहम योगदान दे रहे हैं, जिससे हमारी आत्मनिर्भरता मजबूत हो रही है और भारत समृद्ध बन रहा है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को जन्मदिन की बधाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री के तौर पर आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने पीएम मोदी के सशक्त और समृद्ध भारत के विजन को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।"

इसी तरह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, "केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं।

--आईएएनएस

पीएसके