रिश्वत के मामले में सीबीआई का एक्शन, एई और दो अन्य लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने रिश्वत के मामले में बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।

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सीबीआई ने रिश्वत के एक मामले में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) दिल्ली के एक असिस्टेंट इंजीनियर (एई), और दो प्राइवेट लोगों- कौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोहिणी, नई दिल्ली के एक रिप्रेजेंटेटिव और उसी फर्म के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने 27 जुलाई को उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि आरोपी असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा सौंपे गए अलग-अलग कंस्ट्रक्शन कामों को पूरा करने के संबंध में कौरा कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोहिणी, नई दिल्ली के एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को गलत ऑफिशियल फायदे देकर अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था।

ऐसे आधिकारिक एहसानों के बदले में आरोपी सहायक अभियंता नियमित रूप से निजी फर्म के प्रतिनिधि से अवैध रिश्वत और अन्य अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा था, जिसने आरोपी एई को अपने कर्मचारी के माध्यम से विभिन्न तरीकों से कमीशन/रिश्वत के रूप में अवैध रिश्वत का भुगतान किया था।

आपराधिक साजिश के तहत 27 जुलाई को निजी फर्म के आरोपी प्रतिनिधि ने अपने कर्मचारी को आरोपी सहायक अभियंता को पीतमपुरा, नई दिल्ली स्थित उसके आवास पर 21 लाख रुपए देने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने आरोपी एई के घर पर छापा मारा और आरोपी कर्मचारी द्वारा दिए गए 21 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसके अलावा, आरोपी एई के आवास से 15.50 लाख रुपए नकद सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए 46.75 लाख कैश बरामद किया गया है।

--आईएएनएस

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