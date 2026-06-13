रामपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप का आरोप, जान से मारने की धमकी पर मुकदमा दर्ज

रामपुर, 13 जून (आईएएनएस)। रामपुर जिले में थाना स्वार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मडैयान भज्जन पस्तौर में एक नाबालिग लड़की के साथ बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के पिता राम सिंह ने गांव के ही युवक अनिल और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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पीड़ित पिता राम सिंह के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 की रात को गांव निवासी अनिल ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों और ग्रामीणों के प्रयासों से युवती को किसी तरह वापस घर लाया गया। आरोप है कि इस दौरान अनिल ने परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

तहरीर में आगे बताया गया है कि घटना के कुछ समय बाद पीड़िता का रिश्ता जनपद मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम रवाना निवासी एक युवक के साथ तय किया गया। आरोप है कि अनिल ने युवती के मंगेतर को फोन कर शादी करने पर जान से मारने की धमकी दी। सबसे गंभीर आरोप यह है कि युवती ने अपनी मां को बताया कि अनिल ने उसके साथ इच्छा के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले में शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपी अनिल के पिता रतन लाल और भाई संजय ने भी परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष ने पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है।

थाना स्वार पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अनिल, उसके पिता रतन लाल, भाई संजय और अन्य परिवादी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं (नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म, धमकी आदि) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी