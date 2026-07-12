राम मंदिर ट्रस्ट ने आंकड़ों के साथ अफवाहों का किया खंडन, चढ़ावा मामले के बीच भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

अयोध्या, 12 जुलाई (आईएएनएस)। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले के बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की चर्चाओं के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक आंकड़े जारी कर इन दावों को खारिज किया।

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ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में पहले की तरह बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और दर्शनार्थियों की संख्या में किसी तरह की कमी नहीं आई है।

मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस कंट्रोल रूम के आंकड़ों के आधार पर 21 जून से 3 जुलाई तक वर्ष 2025 और 2026 के श्रद्धालुओं की संख्या जारी की है। जारी आंकड़ों के अनुसार, कई दिनों में वर्ष 2026 में श्रद्धालुओं की संख्या 2025 की तुलना में अधिक दर्ज की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, 21 जून 2026 को 94,419 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 2025 में यह संख्या 81,303 थी। 24 जून को 84,124, 25 जून को 85,510, 26 जून को 97,603, 27 जून को 97,134 और 28 जून को सबसे अधिक 1,02,672 श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं 30 जून को 96,112, 1 जुलाई को 89,653, 2 जुलाई को 83,863 और 3 जुलाई को 87,652 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

हालांकि, कुछ दिनों जैसे 22 जून (75,845), 23 जून (76,104), और 29 जून (84,102) को वर्ष 2025 की तुलना में संख्या कुछ कम रही, लेकिन अधिकांश दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक दर्ज की गई।

ट्रस्ट का कहना है कि इन आधिकारिक आंकड़ों से साफ है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह मजबूत बनी हुई है। चढ़ावे मामले में हुई अनियमितताओं के बाद दर्शनार्थियों की संख्या में गिरावट आने की जो बातें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही थीं, वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम