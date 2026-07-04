राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे एजेंडा में शामिल

अयोध्या, 4 जुलाई (आईएएनएस)। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 6 जुलाई को एक अहम बैठक करेगा। इसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने और राम मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की एसआईटी जांच पर भी चर्चा होगी।

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ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की मंजूरी से यह बैठक बुलाई गई है। इसमें कई जरूरी मामलों पर चर्चा होगी जिन पर तुरंत फैसले लेने की जरूरत है। नृत्य गोपाल दास अभी अस्पताल में भर्ती हैं।

नोटिस में कहा गया है, "सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष की अनुमति से कोषाध्यक्ष ने सोमवार, 6 जुलाई को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक जरूरी मामलों पर चर्चा करने और जरूरी फैसले लेने के लिए कम समय के नोटिस पर बुलाई गई है।"

यह बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मणि राम दास छावनी में शुरू होगी।

नोटिस में एजेंडा के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनमें चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार करना, ट्रस्ट के दान बक्सों में मिले फंड की गिनती के बारे में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट की जानकारी, भविष्य में मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिना ऑडिट किए गए आय-व्यय विवरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी और मंजूरी शामिल है।

इसमें सभी सदस्यों से बैठक में शामिल होने की अपील भी की गई है। नोटिस में कहा गया है, "सभी संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि वे तय समय और जगह पर बैठक में शामिल हों और इसे सफल बनाने में योगदान दें।"

इससे पहले, 27 जून को कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि ने एक पत्र के जरिए औपचारिक रूप से पुष्टि की थी कि ट्रस्ट को चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल गए हैं।

ट्रस्ट डीड के नियमों के तहत, इस्तीफे तभी स्वीकार किए जा सकते हैं, जब उन्हें ट्रस्ट के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन मिले।

--आईएएनएस

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