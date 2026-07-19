राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम बैठक, एसआईटी रिपोर्ट समेत कई विषयों पर होगी चर्चा

अयोध्या, 19 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जुलाई को शाम 4 बजे अपने सभी ट्रस्टियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक अयोध्या में मणिराम दास छावनी में होगी।

Read More

राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन द्वारा रविवार को जारी एक सर्कुलर में मंदिर समिति ने बताया कि बैठक में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की आने वाली अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी।

उसी दिन, यानी 22 जुलाई को दोपहर 3 बजे ट्रस्ट की एक और विशेष बैठक भी तय की गई है। बैठक के दौरान मंदिर ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

सर्कुलर में बताए गए अन्य एजेंडा में 6 जुलाई को हुई ट्रस्ट की पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि और राम मंदिर ट्रस्ट के नियमों के अनुसार विभिन्न समितियों का पुनर्गठन शामिल है।

6 जुलाई की बैठक के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे।

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की घोषणा करते हुए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने चढ़ावे की कथित चोरी को 'शर्मनाक' बताया और जवाबदेही व प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया।

उन्होंने कहा था कि दान की चोरी पूरे ट्रस्ट और भगवान राम के भक्तों के लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक है और इसी पृष्ठभूमि में ट्रस्ट के सदस्यों ने चोरी की घटना पर विचार करने के लिए बैठक की।

गिरि ने कहा, "चंपत राय ने खुद पद छोड़ने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए कि जब तक चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते और उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक उनके लिए इस पद पर बने रहना अनुचित होगा।"

इस बीच, राम मंदिर से दान की चोरी की जांच एक अहम चरण में पहुंच गई है, क्योंकि पुलिस ने मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ ​​'टिन्नू' और उसके भतीजे मनीष यादव से उनकी 39 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की है। पुलिस ने अदालत से 39 घंटे की रिमांड ली थी, जिसके बाद शनिवार सुबह करीब 8 बजे दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

इस मामले में अब तक कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी