राम मंदिर के दान 'चोरी' के मामले में 7 आरोपियों से 79.85 लाख रुपए बरामद

अयोध्या, 1 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर में दान और चढ़ावे की धनराशि के गबन की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा जांच तेज किए जाने के बीच, सामने आए खुलासों से मंदिर कर्मचारियों के बीच व्याप्त गहरे गठजोड़ का पता चलता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कैसे उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन किया और राम भक्तों के विश्वास को तोड़कर अपनी जेबें भरीं।

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मंदिर चोरी कांड में हुए नवीनतम खुलासों से आठ में से सात आरोपियों से बरामद नकदी की राशि का पता चलता है। हालांकि लालची कर्मचारियों द्वारा मंदिर से करोड़ों रुपए और कीमती सामान चुराए जाने की खबरें हैं, लेकिन रिकॉर्ड में 79.85 लाख रुपए की चोरी दर्ज की गई है।

जांच टीम द्वारा अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद ये खुलासे हुए हैं।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, लवकुश और अनुकल्प मिश्रा से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई है, जबकि कथित लूट के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में उभरे राम शंकर यादव उर्फ ​​तिन्नू यादव को 1 लाख रुपए नकद छिपाते हुए पकड़ा गया है।

दस्तावेजों के अनुसार, लवकुश मिश्रा से 14.25 लाख रुपए और अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।

आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से मंदिर में चढ़ावे से अवैध रूप से प्राप्त की गई भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। उससे 20.39 लाख रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई। पुलिस ने जांच के दौरान उसके पास से डॉलर और कुछ अन्य मुद्रा भी बरामद की।

उसके परिसर से जब्त की गई नकदी में 500 रुपए के 3,600 से अधिक नोट, 200 रुपए के 500 से अधिक नोट और 10, 20 और 50 रुपए के नोट शामिल हैं—जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसने यह सब मंदिर में चढ़ावे से अर्जित किया था।

करुणेश पांडे एक अन्य आरोपी है, जिससे 500, 200, 50, 10 और 20 रुपए के नोट बरामद किए गए। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस ने उसके पास से कुल 18.07 लाख रुपए नकद बरामद किए।

एक अन्य आरोपी, रामाशंकर मिश्रा ने भी 7.32 लाख रुपए की अवैध संपत्ति और चांदी सहित कुछ सफेद धातुएं अर्जित कीं। उसके पास जमा नकदी में 500 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट भी शामिल थे।

दो अन्य आरोपियों, मनीष कुमार यादव और राम शंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू के पास से क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए बरामद हुए, जो कथित तौर पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे से चुराए गए थे।

एसआईटी पैनल के गठन के बाद, पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू यादव हैं। इन सभी पर राम मंदिर के दान पेटियों से नकदी और कीमती सामान की हेराफेरी करने की साजिश रचने का आरोप है।

--आईएएनएस

एमएस/