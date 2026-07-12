राम मंदिर के नाम पर देश को गुमराह कर रही है भाजपा: तारिक अनवर

नई दिल्‍ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्‍या में श्रीराम मंदिर के सीईओ के लिए सर्च कमेटी बनाने पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्‍होंने इसे देश को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। उन्‍होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर का इस्‍तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया गया।

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कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह देश को गुमराह करने की कोशिश है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और जिसे दुनिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, अगर वहां चोरी और हेराफेरी होती है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती, तो यह बेहद हैरानी की बात है। यह इस सदी की एक चौंकाने वाली घटना है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आरोप पर कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया था, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "अगर लोग पढ़े-लिखे होते, तो वे ऐसे बयान नहीं देते। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या बाबरी मस्जिद का मामला, यह केस 1949 से कोर्ट में लंबित था। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया, तब तक इसके समर्थन या विरोध का कोई मतलब नहीं था।"

उन्‍होंने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर का इस्‍तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। भाजपा की आस्‍था भगवान राम में नहीं है और मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया गया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी को कई घोषित कार्यक्रमों को बंद करना पड़ा। इस पर पलटवार करते हुए तारिक अनवर ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है तो इससे भाजपा को फायदा ही होगा, इसके लिए संबित पात्रा को परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए लेकिन भाजपा के टारगेट पर राहुल गांधी हैं, क्‍योंकि ये राहुल गांधी से घबराते हैं।

वियतनाम नाव हादसे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। यह किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था। जिस तरह नाव पलटी और लोगों को बचाया नहीं जा सका, वह बेहद दिल दहला देने वाला है। हम इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।"

तारिक अनवर ने एक अन्‍य सवाल पर कहा कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तब से लगातार यही प्रयास है कि जिस राज्‍य में विपक्ष की सरकार है उसे गिराया जाए। भले ही वह चुनी हुई सरकार हो। अगर भाजपा का लोकतंत्र में विश्‍वास होता तो चुनी हुई सरकार को गिराने का काम नहीं करते। पिछले 12 साल में कई राज्‍यों की सरकारें इसी तरह से गिराई गईं।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी