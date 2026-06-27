राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बोले अखिलेश यादव, आस्था के साथ हुआ खिलवाड़

लखनऊ, 27 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर के दानपात्र से जुड़े कथित घोटाले, कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर भाजपा पर निशाना साधा।

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उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता के दबाव में सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट किसे सौंपी गई और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गई।

अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या से जुड़ी घटना बेहद दुखद है और इससे पूरे देश के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पहले कहती थी कि देश खतरे में है, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को भगवान की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। सरकार के लिए आस्था से ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में भी लगातार विवाद सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या के दौरे करते रहे और वहां विकास के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन यदि उन्हें वहां हो रहे कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जानकारी नहीं थी तो यह सरकार की बड़ी विफलता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि मामले में गिरफ्तार लोगों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी और अन्य कीमती सामान मिलने की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के नाम पर दिया गया दान पूरी आस्था के साथ दिया जाता है और यदि उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि भगवान राम ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे जो श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार खुद मान रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है, लेकिन इतने लंबे समय तक फुटेज देखने के बाद भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं और कई मामलों में पीड़ित परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना था कि यदि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार पर जनता का भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा विपक्ष की राजनीतिक ताकत को खत्म करने की कोशिश कर रही है और अपने राजनीतिक हितों के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की जरूरत है। पॉलिटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक सुधार किए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि युवाओं को बदलती दुनिया के अनुरूप तैयार किया जा सके।

किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराना, फसलों का उचित मूल्य दिलाना और कृषि उत्पादों के लिए आधुनिक बाजार विकसित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने डेयरी क्षेत्र को खेती से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने की भी बात कही।

अयोध्या के विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहर का विकास केवल इमारतें बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की सुविधाओं और धार्मिक आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी अयोध्या बनाना चाहती है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहे।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

--आईएएनएस

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