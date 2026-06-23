राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण : देवकीनंदन ठाकुर बोले, पीएम मोदी और सीएम योगी न्याय सुनिश्चित करेंगे

धौलपुर (राजस्थान), 23 जून (आईएएनएस)। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर के चढ़ावा में हुए कथित घोटाले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसमें संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

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उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमें जैसा सुनने को मिल रहा है। अगर उसमें सच्चाई है, तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि कुंभ के दौरान सनातन बोर्ड को लेकर खूब करवेज की गई थी। जो धर्म और शास्त्रों को जानेंगे, उनके लिए भगवान राम पर चढ़ाया गया धन, धन नहीं होगा, वो फिर ठाकुर जी का प्रसाद होगा। ठाकुर जी का प्रसाद अगर गरीब जनता के काम आए, सनातन बोर्ड को लेकर यही हमारी ओर से कहा गया था। अभी भी हमारी चाहत यही है कि इसकी शुरुआत हो जाए।

देवकीनंदन ने कहा कि ठाकुर जी का प्रसाद सामाजिक कल्याण की दिशा में काम आए। अस्पताल का निर्माण हो और गौशालाओं का निर्माण हो। इसे लेकर हमने अपनी बात रखी थी।

उन्होंने कहा कि इस बात की शुरुआत हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि मंदिर में किसी भी प्रकार का सरकारी नहीं होना चाहिए। सरकार अधिकारी की नियुक्ति मंदिर में किसी भा कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पहले वो ज्ञान लें, सिर्फ नोट गिनने का ही काम नहीं करें। अगर राम की जी संपत्ति का आप दुरुपयोग करोगे, तो उसका परिणाम गलत ही होगा।

बता दें कि इससे पहले 16 जून को देवकीनंदन ठाकुर ने मंदिरों के लिए 'सनातन बोर्ड' बनाने की मांग की थी। उन्होंने उन्होंने राम मंदिर दान पात्र विवाद पर बोलते हुए शास्त्रों का जिक्र किया था और कहा था कि शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति मंदिर के धन का दुरुपयोग करता है, उसे 60 हजार वर्षों तक विष्ठा (मल) का कीड़ा बनकर कष्ट भोगना पड़ता है। यदि लोगों को इस बात का वास्तविक ज्ञान हो जाए तो कोई भी मंदिर का एक रुपया तक चुराने की हिम्मत नहीं करेगा।

--आईएएनएस

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