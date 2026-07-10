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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के लिए केंद्र सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती: कांग्रेस

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 10, 2026, 03:12 PM
राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के लिए केंद्र सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती: कांग्रेस

चंडीगढ़, 10 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के लिए जवाबदेही से बच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हर चीज का श्रेय खुद ले लिया है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहां मीडिया से कहा कि जब पीएम मोदी ने शंकराचार्यों समेत सभी को दरकिनार कर हर चीज का श्रेय खुद ले लिया, तो अब वे चुप नहीं रह सकते। उनके साथ पंजाब के पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और अन्य नेता भी मौजूद थे।

एआईसीसी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष श्रीनेत ने कहा कि यह सिर्फ चोरी या डकैती नहीं है, बल्कि उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास पर क्रूर हमला है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई मंदिर को दान की थी।

उन्होंने कहा कि 40 दिनों के भीतर 70 चोरियां हुई हैं और ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आरएसएस ने घोर पाप किया है।

उन्होंने विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख विजय विश्वास पंत के चयन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उन पर स्वयं धोखाधड़ी का प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज है। उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर कोई और नहीं मिल सका। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है।

उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल और उनके सहयोगी अनिल मिश्रा को क्यों बाहर रखा गया, और कहा कि केवल इस्तीफा देना कोई समाधान नहीं है।

चंपत राय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब राम मंदिर में उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल पहले से ही तैनात थे, तो उन्हें एक पूर्व भाजपा सांसद की निजी सुरक्षा एजेंसी को 1 करोड़ रुपए प्रति माह पर नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी।

कांग्रेस नेता ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि की भूमिका पर भी सवाल उठाया, जिन्होंने दावा किया था कि वे अयोध्या में नहीं रहते और खातों की समीक्षा के लिए महीने में पांच दिन किसी और को नियुक्त करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यही इन लोगों की जिम्मेदारी की भावना है, और कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति उनमें कोई सम्मान नहीं है।

--आईएएनएस

एमएस/