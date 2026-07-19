राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बाद भी भक्तों का विश्वास बरकरार, रामकोट परिक्रमा में उमड़ी भीड़: दिनेंद्र दास

अयोध्या, 19 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित रामकोट परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास भी शामिल हुए।

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राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने बताया कि रामकोट परिक्रमा में सुल्तानपुर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और फैजाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला और सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से परिक्रमा की। उन्होंने बताया कि भक्तों के लिए प्रसाद और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से की गई थीं।

दिनेंद्र दास ने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बनी हुई है और मंदिर की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वह लगातार मंदिर जा रहे हैं और आरती में शामिल होते हैं।

उन्होंने कहा कि पूजा-पाठ की व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। मंदिर के पुजारी भी संतुष्ट हैं और दान-पात्रों से जुड़ी व्यवस्थाएं भी सामान्य रूप से जारी हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में आगे भी धार्मिक गतिविधियां और श्रद्धालुओं का उत्साह इसी तरह बना रहेगा।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच और इससे जुड़े विवादों को लेकर दिनेंद्र दास ने कहा कि इन घटनाओं का श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मंदिर की व्यवस्था ठीक तरह से संचालित हो रही है।

वहीं, निर्मोही अखाड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लेकर पूछे गए सवाल पर दिनेंद्र दास ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास भगवान रामलला पर है और वह किसी विवाद या मुकदमे में नहीं पड़ना चाहते।

दिनेंद्र दास ने कहा कि रामलला का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है और मंदिर में पूजा-पाठ सही तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा, वह भगवान राम की इच्छा से होगा और सभी को उसे स्वीकार करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि 22 तारीख ट्रस्ट की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें आगे के विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर की व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य रूप से जारी हैं।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी