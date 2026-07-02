राम मंदिर चढ़ावा मामले में सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए : कालिका प्रसाद मिश्रा

अयोध्या, 2 जुलाई (आईएएनएस)। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा विवाद को लेकर गुरुवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद अगर इतने बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ी हुई है, तो यह पुलिस की भी विफलता है।

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इसके साथ ही कालिका प्रसाद मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा, "इस मामले में इतनी बड़ी रकम का सवाल है और ऐसे में यदि ईडी जांच नहीं करेगी तो कौन करेगा? वास्तव में अब तक ईडी को इस मामले में सक्रिय हो जाना चाहिए था।"

कालिका प्रसाद मिश्र ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "बाकी सब कुछ भगवान श्रीराम पर छोड़ते हैं लेकिन इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।"

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध होगी, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कानून में हर चीज का प्रावधान है।"

कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा, "जिन लोगों पर आरोप हैं, उन्हें पुलिस ही सुरक्षा दे रही है। ऐसे में पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करेगी? लेकिन अगर शिकायत दर्ज नहीं हुई, तो हम उनकी हर कथित गड़बड़ी को सामने लाते रहेंगे।"

उन्होंने बताया कि यह शिकायत पहले दर्ज की गई एफआईआर से पूरी तरह अलग होगी। उन्होंने कहा, "यह हमारी पहली एफआईआर होगी क्योंकि पहले जो मामला आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इस बार अलग-अलग लोगों के खिलाफ शिकायत दी जा रही है।"

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने पहले दर्ज एफआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नकदी की बरामदगी को जिस तरह दर्ज किया है, उस पर गंभीर संदेह है। पुलिस ने दस अलग-अलग जगहों से नकदी बरामद की लेकिन रिकॉर्ड में उसे एक साथ दिखाया गया है। यह जांच का विषय है।

उन्होंने कहा कि शिकायत में चंपत राय, अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाएगी। साथ ही, उन्होंने संकेत दिया कि जांच के दौरान कुछ और नाम भी जोड़े जा सकते हैं।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम