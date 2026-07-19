राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव से पूछताछ जारी, मंदिर ले जाया गया

अयोध्या, 19 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ ​​'टिन्नू' और उसके भतीजे मनीष यादव से 39 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान गहन पूछताछ की है।

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पुलिस ने कोर्ट से 39 घंटे की रिमांड ली थी, जिसके बाद शनिवार सुबह करीब 8 बजे दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। पुलिस रविवार सुबह करीब 3 बजे रामशंकर यादव उर्फ ​​'टिन्नू' और मनीष यादव को उनके घर ले गई। जांच अधिकारी रामशंकर यादव को उसी समय के आसपास राम जन्मभूमि परिसर भी ले गए।

पुलिस लाइन्स में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी घटनाक्रम को फिर से समझने और जांच के शुरुआती चरणों में मिले सबूतों की पुष्टि करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं।

पूछताछ में सामने आई जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर के दान पेटियों की सभी चाबियां कथित तौर पर रामशंकर यादव उर्फ ​​'टिन्नू' के पास बिना किसी आधिकारिक अनुमति के रखी हुई थीं।

पूछताछ में ट्रस्ट के एक सीनियर सदस्य की भूमिका का भी पता चला है, जिसने कथित तौर पर बिना किसी आधिकारिक प्रक्रिया के दान पेटी की चाबियां टिन्नू को सौंप दी थीं।

पुलिस को यह भी पता चला है कि रामशंकर यादव को मंदिर परिसर में कहीं भी आने-जाने की पूरी छूट थी और वह बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी भी गेट से अंदर जा सकता था। उस पर दान की गिनती वाली जगह पर भी बेरोकटोक आने-जाने का आरोप है।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि टिन्नू ने कथित तौर पर अपने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती टीम में नियुक्त करवाया था। पुलिस ने मनीष यादव से राम मंदिर की दान पेटियों से कथित तौर पर चुराए गए 2 लाख रुपये भी बरामद किए हैं।

जांच में पता चला है कि रामशंकर यादव ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि उसके बेटे ने राम मंदिर से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल करके पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) में नौकरी हासिल की थी।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है, पुलिस को उम्मीद है कि पुलिस कस्टडी के बाकी समय में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

पुलिस इस मामले में छह अन्य आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ पूरी कर चुकी है। चाचा-भतीजे की जोड़ी से पूछताछ कथित साजिश, पैसों के लेन-देन और हर आरोपी की भूमिका का पता लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है। रामशंकर यादव उर्फ ​​'टिन्नू' और मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रविवार रात 11 बजे तक जारी रहेगी, जिसके बाद उन्हें रिमांड आदेश के अनुसार अदालत में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम