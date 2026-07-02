राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़े लोगों को बचा रही है योगी सरकार: रविदास मेहरोत्रा

लखनऊ, 2 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने राम मंदिर डोनेशन मामले, अयोध्या बार एसोसिएशन के विरोध-प्रदर्शन, एसआईटी जांच और देशभर में लागू हुई वीबी-जी राम-जी योजना को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर चढ़ावा और आभूषण चोरी मामले में बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।

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फैजाबाद बार एसोसिएशन द्वारा राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शन पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा, "राम मंदिर में चढ़ावा और आभूषण की चोरी, लूट और डकैती के खिलाफ आज अयोध्या के वकीलों ने अयोध्या में प्रदर्शन करने का काम किया। अयोध्या बार एसोसिएशन ने राम मंदिर के ट्रस्टी और महासचिव चंपत राय, गोविंद राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बड़े चोरों को बचाने का काम हो रहा है। पूरा देश जान गया है कि इस चोरी में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और उनको बचाने का काम हो रहा है। अगर राम मंदिर चोरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं तो वो हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराएं ताकि मालूम हो जाए कि इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं और किनकी सहमति से इतनी बड़ी डकैती और लूट हुई है।"

राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा से बंद कमरे में पूछताछ और चोरी के दो आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पर सपा विधायक ने एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर चोरी के संबंध में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट की भी जांच होनी चाहिए और एसआईटी जिनको बचाने का काम कर रही है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बुलडोजर की चाबी अपराधियों के हाथ पहुंच गई है। इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है जो राम मंदिर चढ़ावा में चोरी करने के आरोपी हैं। जिन लोगों ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर चोरी करने का काम किया है, उनके खिलाफ तत्काल रूप से बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए।

देशभर में लागू हुई वीबी-जी राम-जी योजना पर समाजवादी पार्टी के विरोध के संबंध में पूछे गए सवाल पर रविदास मेहरोत्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा स्कीम बंद करके और दूसरे नाम पर रखने का काम किया है। भाजपा शुरू से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से चलने वाली योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है क्योंकि भाजपा भगवान राम की नहीं, नाथूराम की पूजा करती है, जो नाथूराम महात्मा गांधी का हत्यारा था।

--आईएएनएस

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