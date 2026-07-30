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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का 'राजनीतिकरण' करने पर भाजपा ने सपा को घेरा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 30, 2026, 01:05 PM
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले का 'राजनीतिकरण' करने पर भाजपा ने सपा को घेरा

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) पर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मुद्दे का 'राजनीतिकरण' करने को लेकर तीखा हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि ये वही लोग हैं, जिन्होंने 1992 में 'कारसेवकों' पर गोली चलाई थी।

संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वह अपने आप में बेहद निंदनीय है। यह बिल्कुल साफ है कि सरकार इस मामले को पूरी संवेदनशीलता और सावधानी के साथ संभाल रही है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निपटाया जा रहा है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया, "मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जो अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या और भगवान राम का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था... ये वही लोग हैं जिन्होंने 'कारसेवकों' पर गोली चलाई थी।"

भाजपा सांसद ने कहा: "जिन्होंने अयोध्या का अपमान किया और सरयू नदी को राम 'भक्तों' के खून से 'लाल' कर दिया, जब वे कहते हैं कि वे (चढ़ावा चोरी को लेकर) परेशान हैं, तो नागरिक जानते हैं कि वे (समाजवादी पार्टी के सदस्य) असल में खुश हैं क्योंकि उनका एजेंडा हिंदू सनातन धर्म को पूरी तरह खत्म करना है।"

भाजपा सांसद ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले श्री रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी थीं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य अब भगवान राम के भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह भक्ति नहीं, बल्कि बेईमानी है।

इस बीच, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पार्टी के उन आरोपों को दोहराया कि राम मंदिर में चढ़ावे की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है।

उन्होंने आईएएनएस से ​​कहा कि असल में, मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर से ही चढ़ावा चोरी किया जा रहा है। यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि डकैती है। भाजपा और आरएसएस के सदस्यों ने उन करोड़ों भक्तों को लूटा है जिनकी भगवान राम में आस्था है और जो उनकी पूजा करते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/