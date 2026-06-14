राम मंदिर चंदा गायब मामले में कोई भी दोषी नहीं बचेगा: मंत्री नरेंद्र कश्यप

शाहजहांपुर, 14 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण के 12 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। राम मंदिर में चंदा गायब होने के मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। जल्द ही सच सामने आ जाएगा।
राम मंदिर के दानपात्र से चंदा गायब होने के मामले में एसआईटी के गठन पर मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा, "विपक्ष की सोच हमेशा से सनातन परंपराओं के खिलाफ रही है। जब भी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात आती है, तो वे गोली चलाने का आदेश देने या भगवान राम के अस्तित्व को नकारने जैसे कदम उठाते हैं, और जब राम मंदिर बन जाता है, तो उसके निर्माण के लिए इकट्ठा किए गए दान पर सवाल उठाते हैं। हालांकि, हमारी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और तीन सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें जनता के सामने लाया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि राम मंदिर चंदा गायब मामले में कोई बचने वाला नहीं है। जिसने भी गलत काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैसे भी जांच के आदेश दे दिए हैं।
दिल्ली में बागी टीएमसी सांसदों की बैठक पर मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा, "पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अपमान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उनका अहंकार पश्चिम बंगाल की जनता ने तोड़ दिया है। वे चुनाव हार गईं और सत्ता से बाहर हो गईं, और उनका तानाशाही रवैया इस हद तक बढ़ गया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के कई सांसद अलग गुट बना रहे हैं और टीएमसी छोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बिहार में पूर्व सीएम लालू यादव के साथ जो हुआ, बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उससे भी बुरा होगा।"
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता विकास चाहती थी, इसीलिए उन्हें भाजपा को चुना है अब पश्चिम बंगाल में विकास हो रहा है।
पीएम मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने पर नरेंद्र कुमार कश्यप ने कहा, "भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करके और लगातार 12 साल तक सरकार बनाकर भारतीय लोकतंत्र में एक नया इतिहास रचा है।"