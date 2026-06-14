रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने बंगाल की परियोजनाओं की समीक्षा की, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में कदम उठाते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने रविवार को ईस्टर्न रेलवे (ईआर) के तारकेश्वर-सेओराफुली सेक्शन का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने तारकेश्वर और सेओराफुली स्टेशनों का भी निरीक्षण किया और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी रणनीतियों पर चर्चा की।

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इस सेक्शन को बांकुरा तक बढ़ाने का काम पहले से ही चल रहा है। कानूनी दिक्कतों की वजह से सिर्फ एक छोटे से हिस्से का काम रुका हुआ है। पूरा होने पर, यह प्रोजेक्ट हावड़ा से बांकुरा और पुरुलिया के दक्षिणी जिलों के लिए एक छोटा रास्ता देगा।

ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि उनके साथ रेलवे बोर्ड ईआर और साउथ ईस्टर्न रेलवे (एसईआर) के सीनियर अधिकारी भी थे। इस दौरे का मकसद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और पश्चिम बंगाल में सामाजिक-आर्थिक विकास को तेजी देना था।

अधिकारी ने आगे कहा कि चेयरमैन ने ट्रेनों के सुचारू संचालन और यात्रियों की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सेक्शन में यात्री प्रबंधन व्यवस्था और संचालन से जुड़े पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने सेवा की गुणवत्ता और संचालन की क्षमता को बेहतर बनाने के उपायों पर रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा भी की।

कुमार ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए तारकेश्वर में हुगली के जिला मजिस्ट्रेट और पश्चिम बंगाल सरकार के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) के सीनियर अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की।

इस मीटिंग में इलाके में चल रहे और आने वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के बीच तालमेल बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।

चेयरमैन ने तय समय-सीमा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के महत्व पर भी जोर दिया और कनेक्टिविटी बेहतर करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।

कुमार ने तारकेश्वर से हावड़ा तक 'विंडो-ट्रेलिंग' इंस्पेक्शन भी किया।

--आईएएनएस

एमएस/