रक्षाबंधन पर भाइयों तक समय पर पहुंचेंगे पार्सल, डाक विभाग ने दिल्ली के 34 डाकघरों में स्थापित किए विशेष काउंटर

नई दिल्ली, 5 अगस्त (आईएएनएस)। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने दिल्ली में विशेष तैयारियां की हैं। दिल्ली सर्किल के तहत 34 प्रमुख डाकघरों के साथ-साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष राखी काउंटर स्थापित किए गए हैं, ताकि राखियों और अन्य जरूरी पार्सलों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में यह बात कही गई है।

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डाक विभाग ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपनी राखियां और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री समय रहते भेजें। विभाग ने सुरक्षित और तय समय के भीतर डिलीवरी के लिए 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है।

विभाग के अनुसार, इन सेवाओं के तहत निर्धारित समय में डिलीवरी की गारंटी दी जाती है। यदि किसी कारणवश देरी होती है, तो ग्राहकों को "मनी बैक गारंटी" की सुविधा भी उपलब्ध है।

इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने 22 अगस्त 2026 तक राखी मेल की बुकिंग और प्रेषण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, ताकि देश भर में राखियां समय पर पहुंच सकें।

डाक विभाग ने बताया कि 24 स्पीड पोस्ट सेवा केवल 35 निर्धारित बुकिंग केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे 6 प्रमुख महानगरों में तेजी से डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है।

संचार मंत्रालय के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान यह सेवा ग्राहकों को तेज, भरोसेमंद और सुनिश्चित डिलीवरी का विकल्प प्रदान करती है, जिससे राखियां समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

राखी के लिए विशेष काउंटर जिन प्रमुख डाकघरों में बनाए गए हैं, उनमें अशोक विहार मुख्य डाकघर (एचपीओ), नई दिल्ली जीपीओ, सिविल लाइंस डाकघर, न्यू सब्जी मंडी डाकघर, चाणक्यपुरी डाकघर, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट एचपीओ, दिल्ली जीपीओ और पटेल नगर डाकघर शामिल हैं।

इसके अलावा दिल्ली कैंट, पश्चिम विहार, हौज खास, रमेश नगर मुख्य डाकघर, इंद्रप्रस्थ, रोहिणी सेक्टर-7, जनकपुरी, आर.के. पुरम सेक्टर-5, कृष्णा नगर, आर.पी. भवन, करोल बाग और संसद मार्ग स्थित डाकघरों में भी यही सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

स्पीड पोस्ट सेवाओं की बुकिंग दिल्ली के कई केंद्रों पर उपलब्ध है, जिनमें कश्मीरी गेट, बसंत लोक, एएमपीसी, मार्केट रोड, कृष्णा नगर, दिल्ली जीपीओ, नई दिल्ली जीपीओ, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट, आरएमएस भवन का पीओएस काउंटर और सफदरजंग स्थित ई-कॉमर्स सेंटर प्रमुख हैं।

--आईएएनएस

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