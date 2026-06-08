रक्षा सचिव का लद्दाख दौरा: अग्रिम मोर्चों पर पहुंचे, जवानों का बढ़ाया हौसला

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बर्फीले ग्लेशियर जैसे जटिल क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने लद्दाख के लेह सेक्टर का दौरा किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में उन्होंने सैन्य तैयारियों, सीमा अवसंरचना और रसद व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की।

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इस दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यहां मुख्यालय 14 कोर के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों का विस्तृत आकलन किया गया है। 5 से 7 जून तक रक्षा सचिव की यह तीन दिवसीय विजिट थी। इस दौरान रक्षा सचिव पूर्वी लद्दाख के कई अग्रिम क्षेत्रों तक पहुंचे। इनमें बेस कैंप और उत्तरी ग्लेशियर क्षेत्र शामिल रहे। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों से उन्होंने सीधे बातचीत की तथा उनकी परिचालन तत्परता का जायजा लिया।

रक्षा सचिव ने जवानों की प्रतिबद्धता, साहस और पेशेवर दक्षता की सराहना करते हुए कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्य निभा रहे सैनिकों के अदम्य साहस और समर्पण की प्रशंसा की। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विकसित की जा रही आधारभूत संरचनाओं, सैन्य रसद नेटवर्क और दीर्घकालिक परिचालन स्थिरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों ने उन्हें क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब लद्दाख क्षेत्र देश की सबसे संवेदनशील और रणनीतिक सीमाओं में से एक बना हुआ है। रक्षा सचिव की यह यात्रा न केवल सैन्य तैयारियों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रही, बल्कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई।

बता दें कि बीते दिनों रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा निर्देशों की एक नई नियमावली भी जारी की थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह नियमावली सुरक्षा दिशा-निर्देशों का विस्तृत दस्तावेज है। रक्षा सचिव ने सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।

--आईएएनएस

जीसीबी/डीकेपी