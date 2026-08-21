गुजरात में महिला रेजिडेंट डॉक्टर को मारा थप्पड़, मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

राजकोट, 21 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने शुक्रवार को राजकोट सिविल अस्पताल में कथित दुर्व्यवहार की घटना के बाद एक महिला डॉक्टर को त्वरित न्याय और पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है।

यह घटना कथित तौर पर गुरुवार शाम को राजकोट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीयू) सिविल अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में हुई। जानकारी के अनुसार एक 26 वर्षीय रेजिडेंट डॉक्टर को एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के प्रवेश को लेकर हुए विवाद के बाद एक पुरुष सहकर्मी ने कथित तौर पर गाली दी, थप्पड़ मारा और धमकी दी।

महिला डॉक्टर की पहचान कृष्णा सिंहला के रूप में हुई है। डॉक्टर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वह लगभग छह महीने से चिकित्सा विभाग में प्रथम वर्ष की रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्यरत थीं।

वह 24 घंटे की आपातकालीन वार्ड ड्यूटी पर थीं, जब गुरुवार शाम लगभग 7:30 बजे एक बुजुर्ग मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया।

खबरों के मुताबिक, मरीज के भर्ती होने को लेकर हुए मतभेद के बाद यह टकराव हुआ।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद कनिष्ठ डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और अस्पताल में देर रात तक विरोध प्रदर्शन हुआ।

प्रद्युम्नानगर पुलिस स्टेशन में अश्विन रमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया।

शुक्रवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रमानी को शिकायत के संबंध में हिरासत में लिया गया।

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पानसेरिया ने कहा कि उन्होंने पीड़ित डॉक्टर से फोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि शुक्रवार शाम तक तत्काल न्याय और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने राजकोट सिविल अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मैंने पीड़ित महिला डॉक्टर से फोन पर बात की और उन्हें शाम तक शीघ्र न्याय और पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया।

पानसेरिया ने यह भी कहा कि राज्य सरकार महिला कर्मचारियों और डॉक्टरों की गरिमा और सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों और डॉक्टरों की गरिमा और सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे दुर्व्यवहार के मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना गुजरात के सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों के साथ व्यवहार और उनके आचरण की नए सिरे से जांच के बीच सामने आई है।

--आईएएनएस

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