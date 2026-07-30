'राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाले बिल पर चर्चा', प्रफुल्ल पटेल ने प्रदर्शनकारियों की भाषा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। राज्यसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल' पर चर्चा के दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने गुरुवार को प्रदर्शन के समय प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए।

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पटेल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने सभी को परेशान किया है और उन्होंने अपील की कि पेपर लीक के मुद्दे पर बिना राजनीति किए चर्चा की जाए, क्योंकि यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है।

विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन करते हुए एनसीपी सदस्य ने प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए और युवाओं को सही मार्गदर्शन देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल' को कमजोरी की निशानी के बजाय केंद्र सरकार की मजबूती और देश को आगे ले जाने की कोशिशों के तौर पर देखा जाना चाहिए।

विपक्ष के अन्य सदस्यों ने राज्यसभा में बहस के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कड़ी आलोचना की और सिस्टम में बड़े बदलावों की मांग की।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज कुमार झा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि समस्या को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए।

उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इस मामले में पहल करने का आग्रह किया।

झा ने शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ हुई उस बातचीत का जिक्र किया जिसमें ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) उम्मीदवारों को 53 या 54 साल की उम्र में भी दोबारा परीक्षा देने की जरूरत पर बात हुई थी, जबकि वाइस-चांसलर बिना ऐसी किसी परीक्षा का सामना किए विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करते रहते हैं।

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने अपनी बात की शुरुआत उन 1.23 लाख छात्रों को श्रद्धांजलि देकर की जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी जान दे दी।

उन्होंने फास्ट-ट्रैक अदालतों में मामलों के भारी बैकलॉग और स्कूलों व शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया।

सिंह ने दिल्ली और बिहार में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस ने छात्रों पर एके-47 राइफल से गोली चलाई और केंद्र सरकार पर आतंकवादियों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया।

--आईएएनएस

एमएस/