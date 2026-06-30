राजेंद्र पाल गौतम के सीट बंटवारे वाले बयान पर राजीव राय का पलटवार, बोले-पहचान बनाने के लिए दे रहे बयान

लखनऊ, 30 जून (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने मंगलवार को कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के सीट शेयरिंग वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र पाल गौतम अपनी पहचान बनाने और सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें कोई नहीं जानता था।

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गौतम ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बराबर बंटवारे की व्यवस्था की मांग की थी।

गौतम ने एनडीटीवी से कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि हिस्सेदारी बराबर हो। बातचीत के बाद शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। मुझे पहले से कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से बराबर हिस्सेदारी की वकालत करेंगे।"

इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, "वह नए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं उनसे यह भी गुजारिश करूंगा कि गैर-जिम्मेदाराना बातें करने से कहीं ज्यादा जरूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बदलना है।"

उन्होंने कहा, "हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मीडिया के जरिए बात करने से न तो गठबंधन मजबूत होगा और न ही सरकार में कोई बदलाव आएगा।"

उनके मुताबिक, "अगर कोई बात है तो आपकी पार्टी के नेतृत्व को हमारी पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करनी चाहिए या आपकी (कांग्रेस) लीडरशिप आपको फैसले लेने के लिए अधिकृत कर सकती है, लेकिन वह सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाने और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं।"

पिछले महीने राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती के घर का अचानक दौरा किया था, लेकिन उनसे मिल नहीं पाए। उस घटना का जिक्र करते हुए राय ने फिर कहा, "उससे पहले तो कोई उसे जानता भी नहीं था।"

उनके मुताबिक, अगर वह राजनीति करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। किसी को निराश न करें।

इस बात पर जोर देते हुए कि विपक्षी गठबंधन को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब से हमने उन्हें लोकसभा में हराया है (संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026), तब से लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं।"

पिछले हफ्ते कांग्रेस ने आप के पूर्व नेता और दिल्ली के मंत्री गौतम को उत्तर प्रदेश के लिए अपना नया प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने इस अहम जिम्मेदारी के लिए अजय कुमार लल्लू की जगह ली है। बीजेपी शासित इस राज्य में अप्रैल 2027 के आसपास विधानसभा के 403 नए सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव होने हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने केवल दो सीटें जीती थीं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी