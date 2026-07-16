राजद में 'सम्मान' नहीं मिलने पर मृत्युंजय तिवारी ने छोड़ा साथ, सभी पदों से दिया इस्तीफा

पटना, 16 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में लंबे समय तक निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया।

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मृत्युंजय तिवारी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महाबीर लाल मंडल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में स्पष्ट कर दिया कि अब उनके जैसे समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया था।

उन्होंने कहां कि मैंने अपनी नाराजगी और शिकायतों से पार्टी नेतृत्व को कई बार अवगत कराया था। विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने अपनी बातें रखीं, लेकिन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब किसी कार्यकर्ता की बात लगातार अनसुनी की जाए और उसे सम्मान न मिले, तो उसके लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाता है।

मृत्युंजय तिवारी ने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने राजद के सबसे कठिन दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी बनाया था। इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया तथा हर परिस्थिति में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। वर्षों तक पार्टी के लिए काम करने के बाद यदि किसी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिले और उसकी बात को महत्व न दिया जाए, तो उसके लिए संगठन में बने रहना कठिन हो जाता है। इसी कारण उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।

हालांकि, मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने अंतिम फैसला मानने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृत्युंजय तिवारी पार्टी के बेहद वफादार, समर्पित और प्रभावशाली कार्यकर्ता हैं। मृत्युंजय तिवारी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में पूरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। मंगनी लाल मंडल ने आगे कहा कि यदि किसी प्रकार की नाराजगी है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीएसके