Pachpadra Refinery Fire : पचपदरा रिफाइनरी आग मामले की जांच शुरू, सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं

जयपुर: ​​राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी यूनिट में हुई आग की घटना की वजह की जांच करने के लिए मंगलवार को कई जांच और सुरक्षा एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं। वहीं, मुख्‍यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया।

इस घटना के चलते प्रधानमंत्री मोदी का रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए तय दौरा टाल दिया गया।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीक होने के चलते क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट (सीडीयू) में आग लग गई। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

रिफाइनरी का संचालन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पुष्टि की कि एहतियात के तौर पर प्रभावित सभी यूनिटों को तुरंत अलग कर दिया गया था। कंपनी ने बताया कि आग एक खास हिस्से तक ही सीमित रही और अब तक किसी बड़े ढांचे को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।

इस घटना के बाद, आग लगने की वजह की गहन जांच करने और संचालन पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञों, बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तैनात की गई हैं।

इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। रिफाइनरी परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और एहतियात के तौर पर वहां आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।

लगभग 79,459 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनी यह रिफाइनरी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। उद्घाटन समारोह को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है।

अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है और जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी, आगे की अपडेट साझा की जाएंगी।

उद्घाटन समारोह के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थीं। लगभग 2,00,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था।

--आईएएनएस