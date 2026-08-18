राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात सरकार ने 79 अफसरों के किए तबादले

जयपुर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य भर में 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों और 53 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारियों का तबादला किया।

कार्मिक विभाग ने 17 अगस्त को तबादले और पोस्टिंग के आदेश जारी किए और राज्य प्रशासन के हित में ये बदलाव तुरंत लागू हो गए।

इस फेरबदल में ट्रेनिंग ले रहे 13 आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग भी शामिल है, जबकि पोस्टिंग का इंतजार कर रहे एक आईएएस अधिकारी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कदम से कई अहम विभाग, विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय और जिला-स्तरीय प्रशासनिक पद प्रभावित हुए हैं।

आईएएस के आधिकारिक तबादला आदेश के अनुसार, अजमेर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर के तौर पर काम करने के बाद नित्या के. (2018 बैच) को राजस्थान, जयपुर के ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। डॉ. शिल्पा सिंह (2018) को सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, जोधपुर की रजिस्ट्रार के तौर पर काम करने के बाद योजना विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात किया गया है।

उत्साह चौधरी (2018) को जोधपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर के पद से हटाकर आपदा प्रबंधन और राहत विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। गिरधर (2019) को खैरथल-तिजारा में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीआईडीए) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।

धैगुडे स्नेहल नाना (2019) को अलवर में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से हटाकर बीकानेर विकास प्राधिकरण का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ललित गोयल (2019), जो पोस्टिंग आदेश का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

आदेश में प्रतिभा वर्मा (2020) को राजस्थान में निदेशक, चिकित्सा (आईईसी), अभिषेक जैन (2020) को श्री गंगानगर में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और अतिरिक्त ज़िला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) और गौरव बुडानिया (2021) को अजमेर नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अन्य बदलावों में अव्हाड निवृत्ति सोमनाथ (2021) को राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (आरआईटीआई), जयपुर का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करना शामिल है, जबकि सालुंखे गौरव रवींद्र (2021) को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, भीलवाड़ा का सचिव नियुक्त किया गया है।

सरकार ने 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले का भी आदेश दिया है; बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत उनकी पोस्टिंग की विस्तृत जानकारी अलग से जारी की गई है।

--आईएएनएस

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