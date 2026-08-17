राजस्थान सरकार ने एक्सपायर्ड फूड आइटम्स के लिए एक प्राइवेट होटल के खिलाफ कार्रवाई की

जयपुर, 17 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान खाद्य सुरक्षा विभाग 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत पूरे राज्य में लगातार जांच-पड़ताल और कार्रवाई कर रहा है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त टी. शुभमंगला के मार्गदर्शन और अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह व संयुक्त आयुक्त विजय प्रकाश शर्मा की देखरेख में, जयपुर मुख्यालय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक केंद्रीय टीम ने गुरुवार को जयपुर के बनी पार्क इलाके में एक प्राइवेट होटल का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान, टीम ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम' के तहत पनीर और बाटी का एक-एक सैंपल लिया।

इन सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

टीम को प्राइवेट होटल में एक्सपायर्ड खाने-पीने की चीजें भी मिलीं, जिनमें ब्रेड के छह पैकेट, पीनट बटर के दो 1-किलो के जार और स्वीट कॉर्न के छह टिन शामिल थे। टीम ने मौके पर ही सभी एक्सपायर्ड चीजों को नष्ट कर दिया।

निरीक्षण में यह भी पता चला कि होटल के चाइनीज फूड मेन्यू में मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) के इस्तेमाल के बारे में जरूरी चेतावनी नहीं दी गई थी।

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन के दौरान पाई गई दूसरी कमियों के बारे में होटल मैनेजमेंट को एक अलग सुधार नोटिस भी जारी करेगा।

फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने फिर से कहा है कि वह राज्य में खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी और सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करेगा। 'शुद्ध आहार – मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाने-पीने की जगहों का इंस्पेक्शन, सैंपल इकट्ठा करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी।

--आईएएनएस

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