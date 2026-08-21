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भारत समाचार

हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल, कांग्रेस विधायकों ने किया बहिष्कार

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हंगामे

जयपुर, 21 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को हंगामे और नारेबाजी के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश किया गया। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में यह बिल पेश किया, जिस पर बाद में चर्चा होगी और फिर इसे पास किया जाएगा। दिन की शुरुआत से ही सदन में बार-बार हंगामा हुआ।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोका गया और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा भी उठाना चाहा, जो स्कूलों का निरीक्षण करने गए थे।

स्पीकर ने प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक वेल में आ गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को 'भगोड़ा' बताते हुए पोस्टर दिखाए।

जवाब में भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'भगोड़ा' और 'चोर' कहते हुए नारे लगाए। हंगामा बढ़ने पर विधानसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जब सदन शुक्रवार दोपहर 1 बजे फिर शुरू हुआ, तब भी विरोध जारी रहा। इसी शोर-शराबे के बीच मंत्री जोगाराम पटेल ने यूसीसी बिल पेश कर दिया। बिल पर बाद में बहस होगी और फिर वोटिंग होगी। कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिष्कार करते हुए दोपहर 1:21 बजे वॉकआउट कर दिया।

टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर अपना विधायी काम पूरा करने की कोशिश कर रही है।

स्पीकर ने कांग्रेस सदस्यों से कहा था कि पहले वित्त विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों को पास होने दें। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई।

राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस को 'लोकतंत्र का हत्यारा' बताया और कहा कि कांग्रेस के पास उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है।

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आरोप लगाया कि गुरुवार को कांग्रेस विधायक अपने साथ बाहरी लोगों और 'असामाजिक तत्वों' को लेकर आए थे और उन्हें विधानसभा परिसर में लाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें गेट पर रोका गया।

कांग्रेस के बहिष्कार के बाद जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों के कारण हंगामा किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष को राजनीतिक श्रेय न मिले, इसलिए जानबूझकर हंगामा किया गया। जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पिछले दिन अनुचित विरोध करने और मीडिया में भ्रामक बयान देने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना कोई ठोस मुद्दा उठाए, यहां तक कि प्रश्नकाल के दौरान भी, विधानसभा से भाग गया है और राजस्थान की जनता सब देख रही है। कांग्रेस विधायकों की गैरमौजूदगी में विधानसभा की कार्यवाही जारी रही।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम