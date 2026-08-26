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भारत समाचार

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा स्वाइन फ्लू से संक्रमित, आईसीयू में भर्ती

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(Updated )
राजस्थान

जयपुर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा स्वाइन फ्लू (एच1एन1) से संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें मंगलवार देर रात जयपुर के सवाई मान सिंह (एमएस) अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

डॉ. मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू के बेड नंबर 2 पर भर्ती कराया गया। संक्रमण से बचाव के लिए उस बेड को सील कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने मरीज और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर डॉ. मीणा से बात करके उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉ. मीणा के भाई जगमोहन से भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी को निर्देश दिया है कि किरोड़ीलाल मीणा को हरसंभव बेहतर इलाज मिले।

कृषि मंत्री की हालत पर नजर रखने के लिए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने एक खास मेडिकल टीम बनाई है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की जांच कर रहे हैं और जरूरी इलाज दे रहे हैं। मंत्री के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की खबर से उनके समर्थकों में चिंता है और उन्होंने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है।

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और स्वाइन फ्लू समेत मौसमी बीमारियों पर नज़र रखने के उपायों की समीक्षा की। डॉ. मीण की बीमारी के बारे में पता चलने पर खिंवसर ने फोन पर उनसे बात करके उनकी सेहत का हाल जाना और डॉक्टरों को तुरंत और सही इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी 'एक्स' पर पोस्ट में कृषि मंत्री की सेहत पर चिंता जताई और उनके जल्द ठीक होने की कामना की।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 के शुरुआती 15 दिनों में राजस्थान में स्वाइन फ्लू के 129 मामले सामने आए। पिछले साल इसी अवधि में केवल 16 मामले सामने आए थे, जिससे पता चलता है कि मामलों में साल-दर-साल लगभग आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, इस साल राजस्थान में स्वाइन फ्लू से किसी की मौत की खबर नहीं है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान में स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को आइसोलेशन बेड और दूसरी जरूरी व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा संक्रमण एच1एन1 इन्फ्लूएंजा के मौसमी पैटर्न का हिस्सा हैं और इन्हें किसी नए वायरस या स्ट्रेन से नहीं जोड़ा जा रहा है। फिर भी, मामलों में हालिया बढ़ोतरी को देखते हुए अधिकारियों ने लगातार निगरानी और तैयारी बनाए रखने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

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