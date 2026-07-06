राजस्थान यूसीसी पैनल ने 25 जुलाई तक 19 सवालों पर लोगों से राय मांगी

जयपुर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल लाने से पहले, राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित कानून को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मंगाना शुरू कर दिया है।

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यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी एक हाई-पावर्ड कमिटी ने ऑनलाइन पोर्टल और लोगों से बातचीत के जरिए 19 अहम सवालों पर राय मांगी है। लोगों की राय को शामिल करते हुए ड्राफ्ट बिल को राज्य विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विचार किए जा रहे अहम प्रस्तावों में से एक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, है।

कमिटी ने इस बात पर भी लोगों की राय मांगी है कि क्या लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने पर तलाक से जुड़े कानूनी नियम लागू होने चाहिए।

सवाल-जवाब की लिस्ट में शादी, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकारों से जुड़े कई सवाल शामिल हैं, जिनमें लिव-इन रिलेशनशिप पर खास ध्यान दिया गया है। कमेटी सभी समुदायों पर लागू होने वाले एक जैसे कानूनी नियम बनाने और क्या लिव-इन कपल्स के लिए अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होना चाहिए, इस पर राय मांग रही है।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली हाई-पावर्ड कमिटी राजस्थान में डिविजनल हेडक्वार्टर का दौरा करके लोगों से बातचीत कर रही है।

लोगों से बातचीत के साथ-साथ नागरिकों को अपने सुझाव ऑनलाइन भेजने के लिए भी कहा गया है। लोगों की राय को यूसीसी ड्रॉफ्ट बिल में शामिल किया जाएगा, जिसे राजस्थान विधानसभा के अगले सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

पहले 10 सवालों में ये शामिल हैं:

अनुच्छेद 44 के बारे में जानकारी: क्या आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की कोशिश करे?

संवैधानिक वैधता: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है?

यूसीसी का समर्थन: क्या आप समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन करते हैं?

यूसीसी का दायरा: क्या यूसीसी में शादी, तलाक, वसीयत के ज़रिए उत्तराधिकार, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामले शामिल होने चाहिए?

लैंगिक समानता: धार्मिक पर्सनल लॉ में ऐसे नियम हैं जो पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार करते हैं। क्या आप सहमत हैं कि ऐसे भेदभावपूर्ण तरीकों को खत्म किया जाना चाहिए?

तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन: क्या तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए?

तलाक के लिए एक जैसे आधार: क्या सभी समुदायों के लिए तलाक के आधार एक जैसे होने चाहिए?

भरण-पोषण का एक जैसा कानून: क्या तलाक के बाद भरण-पोषण के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए?

पारिवारिक विवादों पर असर: क्या आपको लगता है कि समान नागरिक संहिता से पारिवारिक विवाद कम होंगे और कानूनी प्रक्रियाएं आसान और ज्यादा असरदार होंगी?

संपत्ति के समान अधिकार: क्या यूसीसी को सभी समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के लिए संपत्ति के समान अधिकार सुनिश्चित करने चाहिए?

समिति ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऑनलाइन अपने विचार भेजकर या तय की गई जन-सुनवाइयों में शामिल होकर इस बातचीत की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें। ऑनलाइन सुझाव राज्य के खास यूसीसी पोर्टल के जरिए 25 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस बातचीत की प्रक्रिया का मकसद यह पक्का करना है कि राजस्थान विधानसभा में पेश किए जाने से पहले प्रस्तावित कानून में जनता की राय शामिल हो। आम लोग 25 जुलाई तक खास यूसीसी पोर्टल के जरिए अपने सुझाव ऑनलाइन भेज सकते हैं।

समिति ने अलग-अलग डिवीजनल हेडक्वार्टर पर जन-सुनवाइयां तय की हैं। जयपुर में, समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह की मौजूदगी में 10-11 जुलाई को सुनवाइयां होंगी; अजमेर में, समिति सदस्य बसंत सिंह छाबा की मौजूदगी में 7 जुलाई को सुनवाई होगी; उदयपुर में, समिति सदस्य बसंत सिंह छाबा की मौजूदगी में 13-14 जुलाई को सुनवाइयां होंगी; कोटा में, समिति सदस्य रामस्वरूप अग्रवाल की मौजूदगी में 7-8 जुलाई को सुनवाइयां होंगी; और भरतपुर में, समिति सदस्य रामस्वरूप अग्रवाल की मौजूदगी में 9-10 जुलाई को सुनवाइयां होंगी।

राज्य सरकार के विचार के लिए यूसीसी बिल का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले समिति जनता से मिली प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करेगी।

--आईएएनएस

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