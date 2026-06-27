राजस्थान : पुलिस की सट्टेबाजी नेटवर्क पर कार्रवाई, 96.97 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज

जयपुर, 27 जून (आईएएनएस)। राजस्‍थान पुलिस ने सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 96.97 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की है।

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बारां के पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के निर्देश पर पुलिस ने जुए, सट्टेबाजी, अवैध शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है।

मोथपुर पुलिस ने बाराउरा गांव के रहने वाले कुख्यात सट्टेबाज रईस (जिसे रईस/अब्दुल रईस अंसारी के नाम से भी जाना जाता है) और उसके परिवार के सदस्यों की 96.97 लाख रुपए की संपत्ति और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।

यह ऑपरेशन अतिरिक्त एसपी डॉ. कमल जांगिड़ और सर्कल ऑफिसर (अटरू) रामानंद यादव की देखरेख में एसएचओ देवकरण चौधरी और उनकी टीम ने चलाया। जांच से पता चला है कि रईस अंसारी 2002 से अवैध सट्टेबाजी के काम में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

मोथपुर पुलिस स्टेशन में राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग ऑर्डिनेंस (आरपीजीओ) एक्ट के तहत उसके खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं और वह सभी मामलों में दोषी ठहराया गया है, जो लंबे समय से चल रही आपराधिक गतिविधियों को दर्शाता है।

एक विस्तृत वित्तीय जांच में पाया गया कि आय का कोई वैध स्रोत न होने के बावजूद, इमाम चौक, बाराउरा के निवासी रईस अंसारी (56) ने अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के माध्यम से काफी संपत्ति जमा कर ली थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर मौजूद बैंक खातों के जरिए अवैध कमाई का लेन-देन किया।

उसकी पत्नी सलमा गृहिणी हैं और जिनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं है। सलमा के पास पांच फिक्स्ड डिपॉजिट खाते और एक बचत खाता था, जिसमें कुल 4,64,836.60 रुपए जमा थे। ये सभी कथित तौर पर सट्टेबाजी गतिविधियों से हुई कमाई से जुड़े थे।

इसी तरह, उसके बेरोजगार बेटे शाहिद अहमद के खातों में 2019 और 2026 के बीच कुल मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ।

एक खाते में 1,15,57,876.95 रुपए जमा (क्रेडिट) और 1,15,02,991.37 रुपए निकाले (डेबिट) गए, जबकि दूसरे खाते में 1,00,78,965 रुपए जमा और 1,00,75,219.24 रुपए निकाले गए।

पुलिस ने जांच नतीजों के आधार पर परिवार की फाइनेंशियल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इसमें कई अकाउंट्स में जमा रकम शामिल है, जिसमें कुल 69,44,361 रुपए के 14 फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और 27,52,984.40 रुपए के नौ सेविंग्स अकाउंट शामिल हैं।

जांच में ऐसी अचल संपत्ति और गाड़ियां भी मिलीं, जिन्हें कथित तौर पर गैर-कानूनी कमाई से हासिल किया गया था। इनमें बरौरा गांव में आरोपी के नाम पर संयुक्त रूप से रखी गई 1.45 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। साथ ही, 5 मार्च 2025 को बरौरा ग्राम पंचायत से लीज पर लिया गया एक प्लॉट भी शामिल है, जिस पर लगभग 30 लाख रुपए की लागत से दो मंजिला घर बनाया गया था।

इसके अलावा, उसकी पत्नी सलमा के नाम पर रजिस्टर्ड एक रिहायशी प्लॉट पर एक मंजिला घर बनाया गया था। पुलिस ने एक मारुति सुजुकी ईको कार और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल की भी पहचान की, जिन्हें कथित तौर पर गैर-कानूनी सट्टेबाजी से हुई कमाई से खरीदा गया था।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम