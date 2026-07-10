राजस्थान : पहली से 16वीं विधानसभा के विधायक और पूर्व विधायक आएंगे एक साथ, 75 साल की यात्रा का मनाएंगे जश्न

जयपुर, 10 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा की पहली से लेकर सोलहवीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान सदस्य 15 जुलाई को एक ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए एकजुट होंगे, जिससे 'अमृत महोत्सव' समारोह की शुरुआत होगी।

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यह खास कार्यक्रम राजस्थान की विधायी यात्रा के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए लोकतंत्र के विकास, विधायी परंपराओं, सदन की गरिमा, संसदीय अनुभवों, मौजूदा चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल बदलाव पर चर्चा करेगा।

शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि अमृत महोत्सव राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक और जनता की आवाज के रूप में इसकी अहम भूमिका का जश्न मनाता है।

उन्होंने विधानसभा की यात्रा को जनसेवा, संवैधानिक शासन और विधायी उत्कृष्टता की प्रेरणादायक विरासत बताया। देवनानी ने कहा कि पिछले सात दशकों में, हर विधानसभा के सदस्यों ने राजस्थान के विकास, सामाजिक सद्भाव और संस्थागत सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महत्वपूर्ण कानूनों और ऐतिहासिक फैसलों के जरिए, विधानसभा ने राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि अमृत महोत्सव न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी उपलब्धियों का जश्न है, बल्कि विधानसभा की समृद्ध विरासत को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ने का एक मौका भी है।

साल भर चलने वाले इन समारोहों का उद्घाटन कार्यक्रम 15 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की पहली विधानसभा से लेकर अब तक की सभी विधानसभाओं के पूर्व और वर्तमान विधायक एक साथ आएंगे।

यह सम्मेलन लोकतंत्र के विकास, संसदीय परंपराओं, सदन की गरिमा, विधायी प्रक्रियाओं, उभरती चुनौतियों और विधानसभा के डिजिटल बदलाव पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

समारोह के दौरान विधानसभा के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और वरिष्ठ विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा।

देवनानी ने घोषणा की कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम अनुभव, परंपरा, नवाचार, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी और जनता के भरोसे को एक साथ लाकर भारत के संसदीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाएगा। अमृत महोत्सव का जश्न अगले साल तक चार बड़े कार्यक्रमों के जरिए जारी रहेगा। ये कार्यक्रम लोकतांत्रिक संस्थाओं, विधायी प्रक्रियाओं और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने पर केंद्रित होंगे।

इन कार्यक्रमों में जाने-माने संवैधानिक विशेषज्ञ, सांसद और विद्वान शामिल होंगे और युवा पीढ़ी को राजस्थान विधानसभा की लोकतांत्रिक विरासत से परिचित कराएंगे। उद्घाटन सम्मेलन की एक मुख्य विशेषता राजस्थान विधानसभाओं द्वारा पारित 23 अहम कानूनों पर विशेष चर्चा होगी।

विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री इन कानूनों के सामाजिक और प्रशासनिक असर के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे।

देवनानी ने कहा कि इन अहम कानूनों ने सामाजिक न्याय, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, पारदर्शिता और जन कल्याण को आगे बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, और चर्चाओं में मौजूदा संदर्भ में इनकी निरंतर प्रासंगिकता की समीक्षा की जाएगी।

विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, सुमित्रा सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चंद मेघवाल और सी.पी. जोशी के साथ-साथ पूर्व उपाध्यक्ष तारा भंडारी, रामनारायण मीणा और राव राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा।

छह या उससे ज्यादा बार चुने गए पूर्व विधायकों और वरिष्ठ मौजूदा विधायकों को भी राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम