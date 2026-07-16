राजस्थान में पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका पर खान विभाग की बड़ी कार्रवाई

जयपुर, 16 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान खान विभाग ने फरार पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका से जुड़े एक रेत खनन पट्टे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निरीक्षण में कथित तौर पर कई उल्लंघन पाए गए हैं, जिनमें अवैध खुदाई, सीमा चिह्नों का न होना और हजारों टन रेत का अनाधिकृत खनन शामिल है।

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विभाग ने पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो 20 करोड़ रुपए का खनन पट्टा रद्द किया जा सकता है।

यह कार्रवाई ब्यावर जिले के रायपुर तहसील के मेसिया गांव में एक खनन स्थल पर विभाग की सतर्कता शाखा और स्थानीय खनन अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा किए गए अचानक निरीक्षण के बाद की गई है।

पट्टे स्थल पर कथित उल्लंघनों की शिकायतों के बाद निरीक्षण किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण में कई अनियमितताएं सामने आईं। पांच खनन गड्ढों में पानी जमा हो गया था, जिससे सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। अधिकारियों ने यह भी पाया कि पट्टे वाले क्षेत्र को चिह्नित करने वाले अनिवार्य सीमा स्तंभ गायब थे, जिससे अधिकृत सीमा से अधिक खनन की संभावना बढ़ गई।

टीम ने आगे आरोप लगाया कि 1.5 मीटर की अनुमत गहराई से काफी अधिक खुदाई की गई थी, जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन था।

विभाग द्वारा किए गए एक तकनीकी मूल्यांकन में अनुमान लगाया गया कि खनन नियमों का उल्लंघन करते हुए 89,014 टन रेत निकाली गई थी।

इन निष्कर्षों के बाद, खान विभाग ने जैतारण स्थित सहायक खनन अभियंता के कार्यालय के माध्यम से पट्टा संचालित करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

अधिकारियों ने कहा कि यदि कंपनी निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब देने में विफल रहती है, तो पट्टा रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

खनन पट्टा जांच के दायरे में है क्योंकि यह ढाका कंस्ट्रक्शन को दिया गया था, जो फरार पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका के पिता मंगिलाल ढाका की कंपनी है।

यह पट्टा 2024 में ई-टेंडर के माध्यम से आवंटित किया गया था, जिसमें कंपनी ने लगभग 20 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सर्वोच्च बोलीदाता के रूप में स्थान प्राप्त किया था।

पांच साल के इस पट्टे के लिए खनन की मंजूरी दिसंबर 2025 में दी गई थी, और व्यावसायिक परिचालन कथित तौर पर लगभग दो महीने पहले शुरू हुआ था।

सुरेश ढाका राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में प्रमुख आरोपी है, जिनमें वरिष्ठ शिक्षक और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। वह कई वर्षों से फरार है।

पेपर लीक मामलों की जांच कर रही राजस्थान पुलिस की विशेष अभियान टीम (एसओजी) खनन पट्टे की भी जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/