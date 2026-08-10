राजस्थान में 10-11 अगस्त को दक्षिणी और पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना, सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट

जयपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है, इसके साथ ही कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

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मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में मानसून सक्रिय है और सात जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है जबकि 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

राज्य के कई हिस्सों में 13 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से और पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से मौसम में सुधार होने की संभावना है। इस बीच, रविवार को हुई भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। जयपुर का कानोता बांध ओवरफ्लो हो गया, जबकि बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में सड़कें पानी से भर गईं और गलियों में बारिश का पानी नदियों की तरह बहने लगा।

वहीं, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में भी भारी बारिश की खबर है, जबकि बारां के शाहबाद में लगभग 2 इंच बारिश दर्ज की गई। नागौर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और प्रतापगढ़ में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई, जबकि झुंझुनू, अलवर और चूरू सहित कुछ जिलों में तापमान बढ़ा। रविवार को पूरे राजस्थान में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बाड़मेर में राज्य का सबसे अधिक तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना है और यह धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मानसून ट्रफ भी उत्तर से दक्षिण की ओर खिसककर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया है।

यह वर्तमान में बीकानेर, ग्वालियर, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर फैला हुआ है। उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से 10 और 11 अगस्त को दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद है और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि बारिश का दौर 13 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में मौसम के हालात तुलनात्मक रूप से शुष्क होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधि 15 अगस्त से कम होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस